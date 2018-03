Sebastian Ghiță în februarie 2015: Statul român a cumpărat de la Microsoft nimicul cu 400 de milioane de dolari! România lui Cristoiu

Stupefacția provenea și din constatarea că, după patru ani de lucru la un dosar despre care șefa DNA a susținut neîncetat că beneficiază de o atenție deosebită, erau trimiși în judecată cîțiva inși și aceea niște pițifelnici, un fel de Acarul Păun, despre care Arghezi scria undeva că e o născocire pur românească.

După anunțul DNA, în presa independentă cu adevărat independentă s-a încercat explicarea eșecului și mai ales seninătatea cu care conducerea DNA și-a asumat acest eșec, în condițiile unei publicități urieșești a tezei DNA – Unitate de elită a Parchetelor Românești.

Printre cauze s-a strecurat timid (deoarece părea o ipoteză bizară) și cea potrivit căreia deschiderea Dosarului Microsoft a fost o șmecherie prin care DNA a salvat compania americană de la o anchetă federală în SUA.

Despre dosarul Microsoft au fost puține persoane care, de-a lungul anilor, au avut îndrăzneala de a pune la îndoială mersul și mai ales ținta anchetei.

Una dintre aceste persoane a fost Sebastian Ghiță. Într-un interviu de excepție acordat lui Cătălin Tolontan și publicat de ziarist pe tolo.ro în 27 februarie 2015 sub titlul Microsoft este responsabil. A luat 400 milioane de euro și nu ne-a vîndut nici o licență, Sebastian Ghiță făce dezvăluiri spectaculoase, la vremea respectivă, trecute practic neobservate. Acum, cînd ancheta DNA s-a dovedit un eșec și prin faptul că s-a rezumat doar la corupții din România, fără a îndrăzni să atingă fie și cu o filă de dosar corupții din America, spusele lui Sebastian Ghiță devin de un interes public deosebit.

Reproduc după tolo.ro din 27 februarie 2015, fragmentul de dialog dintre Sebastian Ghiță și Cătălin Tolontan despre afacerea Microsoft și alte afaceri ale companiilor străine în România postdecembristă:

„– Și unde nu e egală justiția? La Microsoft?

– Exact! Știți ce ne-a vîndut Microsoft?

– Licențe.

– Nu. Asta se spune pe televiziuni. Nu ne-a vîndut nici o licență! Pentru că acele calculatoare care erau în ministere aveau deja licențe.

– De unde?

– De la noi, eu eram în afacerea IT la jumătatea anilor 2000 și știu ce spun. La un moment dat, exista obligația ca toate firmele care vindeau calculatoare să le vîndă împreună cu licențe. Pe care noi le cumpăram, era sub 100 de dolari, de la Microsoft. Și atunci ce au făcut americanii? Au zis că vînd Guvernului upgradarea, adică posibilitatea de a descărca îmbunătățirea softului.

– Adică ne dau versiunile ulterioare.

– Teoretic. Doar teoretic! Însă pe calculatoarele Guvernului oricum nu mergeau noile versiuni, care de altfel nici n-au fost descărcate! Noi am cumpărat nimicul cu 400 de milioane de euro în 10 ani. Acesta este adevărul! Și de aici s-au luat șpăgile pe care le vedem astăzi la televizor.

– O secundă vă rog! Dacă facem o cerere la Microsoft să ne spună pe cîte calculatoare cu licențe ale Guvernului României s-au descărcat în anii ăștia softurile, ca să știm ce am plătit, spuneți că vom afla că pentru sute de mii de calculatoare s-au descărcat doar cîteva mii de softuri?!!!”

Sebastian Ghiţă își unește arătătorul cu degetul mare, descriind două cercuri mici, făcute din carne de om tînăr. Două zerouri!

Nu rîde deloc. «Nu! Eu spun că s-au descărcat spre zero licenţe! Eu spun că am asistat la o operaţiune de furt din bugetul României de 400 de milioane de euro. Și Microsoft nu e singurul exemplu. Mai am să vă povestesc». «Sîntem corupți, dar ne tratăm» Ghiță spune că a vorbit cu «sute de oameni de afaceri români» care reclamă că străinii sînt tratați privilegiat și care avertizează că «de acum înainte, și politicienii, și funcționarii să se aștepte să fie reclamați la DNA dacă mai cer și un capăt de ață».

– De ce ar fi acceptat România așa ceva de la Microsoft?

– Nu România. Unii din România. Trebuie să știm toți ceea ce, mă rog, procurorii nu o spun: nouă nu ne trebuiau acele servicii!

– Deci Microsoft știa și de șpaga către politicieni, de vreme ce avea nevoie de bunăvoința lor la achiziția a ceva despre care spuneți că era nefolositor?

– Șefii Microsoft din România, nu unul, ci mai mulți care s-au succedat, ofereau privilegiul reprezentării unor intermediari. Cum era Florică, celebrul Florică. Dacă o parte din bani se întorceau la ei, cred că procurorii pot afla. După cum, banii dinspre Florică plecau și la partide.

ULTIMA ORĂ: Potrivit unei declarații a avocatului Dancu făcută la B1TV, Gheorghe Ștefan susține în fața procurorilor DNA că cele 4 milioane de euro, care teoretic i-au fost repartizați lui de către Florică în dosarul Microsoft, n-au ajuns niciodată la Ștefan, ci au mers în campania electorală a PD-L.

– Pare o operațiune prea mare ca să fie gîndită altfel decît la nivel de stat. Om fi crezut că ne cumpărăm indulgența americanilor!