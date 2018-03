Se implică lumea politică în alegerile FRF? „Am auzit că Lupescu e susținut de Dragnea. Mă tem să nu-i aresteze pe amândoi”

Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a declarat că factorul politic va juca un rol important în alegerile pentru șefia FRF.





Dumitru Dragomir crede că lumea politică se va implica în alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. „Corleone” l-a indicat pe Liviu Dragnea ca fiind un susținător al lui Ionuț Lupescu și pe Vasile Dâncu, protector al lui Răzvan Burleanu.

„Mă tem că în alegeri vor conta foarte mult politicul și forțele paralele. E foarte importantă susținerea politică. Am auzit că Lupescu e susținut de Dragnea, iar Burleanu de Vasile Dâncu. Pușcaș nu e susținut politic de nimeni, dar îl susțin eu. El, Pușcaș, e cel mai bun dintre cei trei. A fost fotbalist, a fost conducător, a fost antrenor, a fost impresar. Are și caracter. Dacă ar trebui să votez, el ar fi favoritul meu. Cred că are de pe acum 50-70 de voturi, dar nu știu dacă-i ajung. Sigur că Lupescu are anvergură mai mare, dar programul lui Pușcaș e cel mai bun. În opinia mea, Lupescu și Pușcaș trebuie să se înțeleagă, să colaboreze și să fie unul președinte și celălalt secretar general, cum or ieși la vot. Mă tem să nu-i aresteze pe amândoi cu o zi-două înainte de alegeri. Burleanu e numai pe interesul său, nu în interesul fotbalului. E bună ideea lui Porumboiu de a se amâna alegerile și a se face un audit din 2014 încoace, să știe alegătorii exact cum stau lucrurile”, a spus Dragomir la Național FM.

