„SCRUGERILE” de informații din ancheta lui Mueller, „SCANDALOASE”. Trump: „O vânătoare de vrăjitoare!”

„Scurgerile” din ancheta procurorului special Rober Mueller către The New York Times sunt „scandaloase”, consideră președintele SUA, Donald Trump.





Publicaţia newyorkeză a publicat un material cu întrebările pe care ar dori să i le adreseze procurorul special în ancheta privitoare la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi la eventuala complicitate între echipa de campanie a lui Trump şi Moscova, potrivit AFP, preluată de Agerpres. „Aţi inventat o crimă, un fals, o complicitate care nu a existat niciodată şi o anchetă care a început cu o scurgere ilegală de informaţii confidenţiale. Frumos!”, a criticat preşedintele american într-o postare pe Twitter. Luni seara, The New York Times a publicat zeci de întrebări pe care procurorul special Robert Mueller ar dori să le adreseze preşedintelui Trump. Conţinutul întrebărilor trimise Casei Albe pare să indice faptul că echipa lui Mueller este interesată de o eventuală obstrucţionare a justiţiei din partea liderului american. „Pare destul de dificil să obstrucţionezi justiţia pentru o infracţiune care nu a avut niciodată loc. O vânătoare de vrăjitoare!”, îşi manifestă indignarea Donald Trump într-un alt mesaj postat pe Twitter. Întrebările pot fi împărţite în mai multe secţiuni: cu privire la Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naţională al lui Donald Trump, la demiterea lui James Comey, director al FBI, la Jeff Sessions, ministrul justiţiei, care s-a recuzat în ancheta privind ingerinţa rusă sau cu privire la evenimente despre o posibilă complicitate între echipa sa de campanie şi Moscova. Potrivit avocaţilor preşedintelui american, Mueller intenţionează de mai multe luni să-l interogheze pe Donald Trump în cadrul anchetei sale. Cotidianul The Washington Post, cu referire la patru surse anonime, a afirmat marţi seara că, în timpul unei întâlniri desfăşurate la 5 martie cu echipa juridică a preşedintelui, procurorul special Robert Mueller a ameninţat cu o citaţie pentru ca Donald Trump să compară în faţa unui mare juriu dacă refuză să fie interogat în cadrul acestei anchete federale. Potrivit ziarului citat, după această discuţie avocatul preşedintelui, Jay Sekulow, a întocmit o listă cu 49 de întrebări care i-ar putea fi adresate şi care a fost publicată de The New York Times. Cu două săptămâni în urmă, preşedintele Trump a angajat un nou avocat în persoana fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani. „Fac asta pentru că sper să putem negocia o înţelegere care să fie bună pentru ţară şi pentru că am mult respect atât faţă de preşedinte, cât şi faţă de procurorul Robert Mueller”, a declarat Giuliani pentru The Washington Post.

Pagina 1 din 1