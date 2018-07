SCHIMBĂ MAJORE la TAROM. OFENSIVĂ puternică pentru un NOU SPAȚIU AERIAN

Tarom analizează deschiderea unor noi rute de zbor în următoarele luni şi anunţă investiţii în dezvoltarea flotei. Directorul a anunțat că vor mai achiziționa încă 13 avioane.





Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat într-un interviu că Tarom va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku şi Erevan, până la toamnă, cel mai probabil, şi poartă negocieri avansate pentru cumpărarea a încă cinci aeronave. În plus, alte maximum 13 avioane vor sosi în flota companiei cel mai probabil de anul viitor.

„Cele patru rute sunt încă în discuţii cu partenerii noştri, sunt prevăzute în programul de vară, cel mai probabil din august. Vom deschide în acest an noi rute de zbor, interne şi externe. Din această vară, Tarom are zboruri directe spre Stuttgart, din Sibiu sau Timişoara şi la Paris, din Cluj şi Timişoara. De asemenea, am deschis rutele Cluj-Iaşi, Iaşi-Timişoara. Iar pentru acest sezon estival, Constanţa este conectată la Satu Mare, prin cursele Tarom”, a declarat pentru News.ro directorul general al Tarom, Werner Wolff.

Acesta ia totodată în calcul şi o cursă direct spre Asia, despre care spune că e rentabilă.

„Am o strategie de a ne dezvolta. Şi nu am venit aici să stau”, spune el.

Tarom ia în calcul şi o colaborare cu Air Canada, care a lansat în iunie o cursă directă între Bucureşti şi Canada.

„Va fi o colaborare pe partea de code-share. (Tarom va avea acces la cursele Bucureşti-Toronto şi Bucureşti-Montreal, curse operate de Air Canada, n.r.)”, a precizat Wolff.

Pagina 1 din 1