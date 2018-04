Scenariu: PSD îl va suspenda pe Iohannis. Referendum de demitere în mai-iunie

Refuzul președintelui Klaus Iohannis de revocare din funcție a procurorului-șef DNA, Laura Codruța Kovesi, dublat de solicitarea adresată vineri premierului PSD Viorica Dăncilă de demisie din funcție, a readus în spațiul public ipoteza unui potențial demers PSD-ALDE de suspendare din funcție a Președintelui României. Coaliția de guvernare s-a grăbit să nege existența unui asemenea scenariu. Decanul facultății de științe politice din SNSPA, Cristian Pârvulescu, spune însă că suspendarea este o variantă.





„Ce va urma? Eu cred că, de fapt asistăm la două scenarii de conflict, unul al PSD-ului şi altul al preşedintelui, care mizau amândouă pe o intensificare a crizei în luna mai-iunie, pe fundalul posibilului referendum pentru modificarea Constituţiei. Eu văd trei scenarii posibile în acest moment. Primul scenariu este cel al unei confruntări parlamentare, acolo unde PSD-ul are majoritatea clară, respectiv o moţiune de cenzură depusă de opoziţie. Un al doilea scenariu este invocarea conflictului între instituţii la Curtea Constituţională (...). Al treilea scenariu este cel al confruntării decisive pentru preluarea preşedinţiei sau a majorităţii, între preşedinte şi PSD, care ar putea, pe baza unor decizii ale Curţii Constituţionale, să ducă la o suspendare a preşedintelui şi un referendum de revocare", a spus Pârvulescu, citat de Agerpres.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, vineri, demisia Vioricăi Dăncilă din funcția de prim-ministru. El a spus că aceasta „nu face faţă poziţiei de prim-ministru şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România". Solicitarea șefului statului vine după ce a acuzat-o pe Dăncilă că a efectuat o vizită externă în Israel „fără mandat" din partea președintelui României, cel care are ultimul cuvânt de spus în zona politicii externe. De asemenea, Iohannis a spus că Dăncilă a refuzat să accepte invitația Cotroceniului la „medierea" dintre Guvern și BNR.

PSD respinge varianta

Fostul președinte executiv PSD, senatorul Niculae Bădălău, a anunțat vineri, imediat după cererea lui Iohannis privind demisia premierului, că „PSD nu va susține declanșarea procedurii de suspendare a președintelui, pentru că PSD nu își dorește escaladarea acestui conflict declanșat de președintele Iohannis”. „Nu vom răspunde la o provocare care îi afectează pe români, cu altă provocare care să-i afecteze pe români. Suspendarea ar accentua instabilitatea creată deja de președinte, iar acest lucru ar fi în dezavantajul cetățenilor români și împotriva interesului României”, a adăugat acesta.

După ce Iohannis a refuzat revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi din funcția de șef al DNA, senatorul PSD Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării, a spus că "este prematur" să se pronunțe pe o eventuală declanşare a procedurii de suspendare a preşedintelui Iohanniu. Țuțuianu a psu că trebuie așteptată sesizarea CCR de către Guvern pornită de la ministrul Justiţiei.

În luna februarie, întrebat dacă PSD ia în calcul suspendarea lui Iohannis, liderul PSD Liviu Dragnea a spus: „Categoric nu luăm în calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe această temă, în care este implicat PSD, este falsă".

În luna ianuarie Dragnea a declarat la Antena 3 că în PSD şi ALDE nu s-a pus niciodată problema unei suspendări a şefului statului. „Nici vorbă, nu am avut niciodată în plan, nici eu, nici domnul Tăriceanu. Nici în partid nu am discutat. Dar am văzut foarte multe scenarii. Nici vorbă, nu a fost niciodată vorba de aşa ceva şi nici nu ajungeam la aşa ceva", a spus Dragnea.

Tăriceanu: Posibilitatea există teoretic

