Scenariu în PSD: SPP trece la Interne

Social-democrații caută soluții politico-legale pentru înlocuirea din funcție a directorului Serviciului de Protecție și Pază.





Întrebat dacă directorul SPP trebuie schimbat din funcție, după ce PSD-iștii l-au acuzat că îi spionează în loc să îi apere, liderul social-democrat Liviu Dragnea a spus săptămâna trecută: „E o decizie a președintelui. Eu nu sunt președintele României. Președintele va analiza și va decide ce vrea să facă cu acest personaj. Este dreptul dumnealui, eu nu vreau să îl influențez, adică nu vreau să-i cer absolut nimic”.

Membrii Guvernului au renunțat la paza SPP și preferă protecția Jandarmeriei aflate în subordinea Ministerului de Interne condus de Carmen Dan FOTO: RĂZVAN VĂLCĂNEANȚU

Plan

Surse din coaliția de guvernare au relatat EVZ că unul din scenariile discutate în partid, dacă șeful statului îl va menține în funcție pe directorul SPP, generalul Lucian Silvan-Pahonțu, este schimbarea conducerii SPP prin instrumente parlamentare.

Potrivit legii, Serviciul de Protecţie şi Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

PSD și ALDE iau în calcul să modifice în Parlament Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea SPP astfel încât fie directorul serviciului secret specializat în protecția demnitarilor să fie numit de Parlament, fie SPP să treacă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și directorul să fie propus de ministrul de Interne.

Variante

Dragnea a lăsat deschisă portița pentru schimbarea legii SPP. Liderul PSD a zis că „deocamdată” nu s-a gândit la asta. Potrivit surselor din coaliția de guvernare, Dragnea mai așteaptă să vadă dacă, după declarațiile vicepremierului Paul Stănescu despre directorul SPP, Parchetul General se va autosesiza.

Reamintim că Stănescu a afirmat că un prieten din partea lui Pahonțu i-a spus că Dragnea va fi „executat în martie”. Dacă Parchetul General nu va deschide o anchetă cu privire la afirmațiile lui Paul Stănescu, social-democrații mai iau în calcul înființarea unei comisii de anchetă parlamentare care să investigheze activitatea SPP.

Anomalie

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, preferă varianta trecerii SPP în subordinea ministerului de Interne. „Dacă în cadrul serviciilor de informaţii Parlamentul are un rol, întrucât controlează aceste servicii prin comisiile de specialitate, dacă Parlamentul are un rol în numirea şefilor celor două servicii (n.r. - SRI şi SIE), în cazul SPP Parlamentul nu are un rol (...) După părerea mea, e o anomalie. Nu cred că în alte ţări serviciul de pază şi protecţie funcţionează sub preşedinte.

Acest serviciu ar trebui să facă parte din ansamblul structurilor care asigură paza şi ordinea şi cel mai normal şi cel mai firesc ar fi fost să se găsească sub umbrela Ministerului de Interne”, a declarat recent Tăriceanu.

