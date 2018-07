Scenariu EXPLOZIV venit de la Bruxelles. Ce se întâmplă în CULISELE Guvernului. „Este deja REDACTATĂ”

Ipoteză controversată lansată de unul dintre politicienii români cu strânse conexiuni în cadrul PSD. Europarlamentarul Cătălin Ivan, fost purtător de cuvânt al social-democraților, susține că emiterea unei OUG privind amnistia este redactată.





Mai mult, Cătălin Ivan este convins că premierul Viorica Dăncilă nu va avea nicio reținere să reglementeze aministia prin OUG. În ciuda acuzațiilor grave, Ivan susține că afirmațiile sale se bazează pe o analiză a social-democraților și nu are nicio dovadă în acest sens.

”Liviu Dragnea îşi doreşte această OUG şi eu cred că este şi redactată, că Viorica Dăncilă n-ar avea nici o ezitare s-o treacă prin şedinţă de Guvern şi că (Darius) Vâlcov este direct implicat în redactarea acestei Ordonanţe, vă pot garanta 100%, fără să am dovezi, dar mi-aş pune toţi banii pe un astfel de pariu. În acelaşi timp, sper că nu va avea susţinerea celor de la ALDE. (...) Eu am convingerea fermă că se doreşte o astfel de Ordonanţă, gen OUG 13 şi că s-a lucrat la ea şi că este un plan în lucru, în desfăşurare (...). Cred însă că acum faţă de anul trecut e mai puţin posibil ca o astfel de OUG să fie votată în Guvern, pentru că ne apropiem de anul 2019 şi sunt alegeri prezidenţiale, iar ambiţiile lui Tăriceanu de a candida şi de a lua voturi şi din stânga şi din dreapta sunt evidente, sunt asumate, practic. Deşi nu a spus cu subiect şi predicat, toată lumea ştie că acesta îşi doreşte să candideze, iar o Ordonanţă de Urgenţă trecută acum prin Guvern, cu susţinerea ALDE şi evident a ministrului Justiţiei asumat de ALDE ar fi un dezastru electoral pentru Tăriceanu”, a declarat Ivan la RFI.

Pagina 1 din 1