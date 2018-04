SCANDALUL paginii 17 din PROTOCOLUL SRI-PÎCCJ ajunge la Comisia SRI. Manda a anunțat următorul pas. „Vom face verificări!”

Controversele în cazul desecretizării protocoalelor DNA-SRI continuă. După ce SRI a decis vineri să facă public protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General, au apărut mai multe ipoteze cu privire la o presupusă modificare a documentului. Este vorba de o diferență care apare într-una dintre paginile documentului publicat de Serviciu. Urmare scandalului declanșat, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI a declarat duminică seara, la Antena3, că se vor face verificări în Comisia de Control a SRI în legătură cu veridicitatea documentelor prezentate de Serviciul Român de Informații.





„Vom face verificari la Comisia SRI. Noi nu am analizat încă protocoalele ca să putem sa formulăm o propunere Comisiei și apoi să o prezentam Parlamentului. Nu as vrea să mă pronunt in spatiul public inainte sa analizam in fata Comisiei documentele. Pentru noi este foarte important sa intelegem care erau competentele fiecareia dintre instituții. Mai exact, în prima ședinta a Comisiei, miercuri după-amiază ne vom întâlni să discutăm toate aceste elemente”, a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI la Antena3. PROTOCOLUL SRI-Parchetul General A FOST DESECRETIZAT. Avem cele 18 pagini istorice. Breaking news!

Pagina 17, mărul discordiei din protocolul desecretizat de SRI!

În documentul desecretizat de SRI, se remarcă pagina 17, unde ștampila oficială este alb-negru, în timp ce, pe toate celelalte pagini, aceasta este color. Mai mult, numărul paginii pare a fi scris cu pixul, iar sintagma „STRICT SECRET”, tăiată tot cu un instrument de scris. În final, numele prim-adjunctului SRI de la acea vreme, Florian Coldea, pare să fie și el parțial tăiat.

În acest context, Marincea a scris sâmbătă un mesaj pe pagina lui de Facebook, însoțit de o poză cu mult-discutat pagină 17 a protocolului SRI-PÎCCJ, pentru a clarifica situația. „Pentru adepții teoriei conspirației, atasez pagina 17 din protocolul declasificat cu PG. La scanarea color, apar pe verso stampilele de multiplicare xerox. Documentul a fost scanat alb-negru, pentru ca stampilele de xerox nu făceau parte din documentul oficial. Adepții teoriei conspiratiei puteau sa studieze documentul de la PG si se lamureau”, a scris purtătorul de cuvânt al SRI.

SRI a publicat vineri protocolul de colaborare cu Parchetul General

SRI a publicat protocolul de colaborare cu Parchetul General după ce reprezentanţii PG au anunţat marţi că în urma unei analize au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru declasificarea documentului semnat în 2009. La rândul lor, reprezentanţii SRI anunțaseră joi că acest protocol va fi publicat vineri pe site-ul instituţiei.

”Protocoalele reprezintă acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe lângă lege, nu de atribuții suplimentare, ci punând în aplicare legea. Mâine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul General.

Nu vor fi surprize în acest protocol. Se vorbește despre regulile pe care le aplică cele două instituții prin respectarea legii. Nu se va găsi nimic ilegal. Dacă cineva, din cele două instituții, a făcut ceva ilegal, trebuie să ajungă, de îndată, pe masa procurorilor. Din 2016, acest protocol nu se mai aplică, după decizia CCR. Termenul de echipă mixtă a fost folosit, pentru prima oară, înainte de 2005, într-o hotărâre a CSAT, în mandatul lui Ion Iliescu.

Toate instituțiile importante au infrastructuri statale cibernetice. Legea ne obligă să avem acorduri de colaborare cu ele”,afirma vineri Ovidiu Marincea la B1 TV.

