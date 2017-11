Scandalul manualelor ia amploare. Război pe viață și pe moarte între Liviu Pop și Editura Diana. Documente explozive!

Editura Diana, despre care ministrul Educației, Liviu Pop, a afirmat că folosește însemnele Ministerului fără ca auxiliarul editat de ea să fi fost avizat, răspunde acuzelor. Aceasta susține, cu documente, că a primit avizul MEN pentru editarea caietului educațional „Domeniul Limba si Comunicare, 5-6 ani”. Mai mult, îi solicită scuze publice demnitarului





Ministerul Educației Naționale nu a avizat acest auxiliar pe care îl regăsim în unele unități școlare. Am dispus departamentului juridic al ministerului să sesizeze organele abilitate. (…) În cazul respectiv, situaţia este mult mai gravă pentru că o editură îşi permite să spună că are avizul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) fără să aibă acest aviz”, a declarat, marți 21 noiembrie, pentru Mediafax, ministrul Educaţiei, Liviu Pop. În plus, Pop a afirmat că „această editură este una dintre cele pe care în septembrie le-am somat scris că folosesc însemnele Ministerului şi constatăm că situaţia nu s-a schimbat cu nimic. Mai am în vedere cinci sau şase edituri în aceeaşi situaţie şi facem monitorizare în continuu, adică lupta cu baronii manualelor continuă”.

Auxiliarul are avizul MEN

În replică, reprezentanții Editurii Diana au remis redacției EVZ o scrisoare deschisă, din care spicuim: „Un comentariu nedocumentat (al ministrului Liviu Pop – n.r.) incriminează faptul că pe coperta unui produs educațional al Editurii Diana se regăseste mențiunea «Avizat MEN 2017», fără să fi primit vreodată această aprobare”. Reprezentanții editurii susțin că au primit avizul MEN cu nr. 2232/iunie 2017 pentru editarea caietului educațional, regăsit în procesul verbal, la pozitia 6, semnat și ștampilat. Mai mult, la capitolul III „Propunerile Comisiei de Avizare”, „într-o frază scurtă, s-a propus Avizarea Caietelor de Lucru, prezentate sub formă de machete. Acest caiet educațional a fost editat și tipărit până la data de 09.08.2017, când s-a emis ordinul OM cu nr. 4576 (nepublicat în Monitorul Oficial)”, precizează SC Editura Diana SRL, pentru care semnează Neacșu Daniel, Administrator.

