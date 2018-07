Scandalul fraților Dolănescu ia amploare. Ruptura dintre ei este definitivă!

Ionuț Dolănescu a lansat un atac dur la adresa fratelui său, Dragoș, deși securea războiului părea încheiată. Marele scandal s-a declanșat de la succesiunea averii marelui cântăreț de muzică populară, Ion Dolănescu





###Ionuț Dolănescu a lansat un atac dur la adresa fratelui său, Dragoș, deși securea războiului părea încheiată. Marele scandal s-a declanșat de la succesiunea averii marelui cântăreț de muzică populară, Ion Dolănescu. Recent, Ionuț a avut o reacție de respingere la adresa fratelui mai mic, atunci când a fost întrebat ce părere are despre cariera de politician a lui Dragoș, în Costa Rica. „Poate să ajungă și președinte în Costa Rica, n-am nevoie de el, tot o nulitate este! Caracterul lui e același. Tata a fost și el parlamentar, iar lumea îl ține minte tot ca pe un interpret de muzică populară, nu ca pe un politician (n.r. Ion Dolănescu a fost deputat în legislatura 2000-2004)”, a declarat, Ionuț Dolănescu. Replica lui Dragoș nu a întârziat. „Se vede că îl roade foarte tare invidia. Și caracterul lui a rămas același, din câte observ! Nulitate? Lasă, că e el o mare valoare! Are puține cuvinte în vocabular”, a afirmat Dragoș Dolănescu. „În Costa Rica, numele tatălui meu nu spune nimic. Dimpotrivă, oamenii puteau să mă taxeze. Cum ar fi eu, să vin în România cu numele mamei mele, Valenciano, și să cer voturi? Câți m-ar fi votat? În Costa Rica am luat-o de la zero, am fondat de unul singur un partid politic. Prefer să-mi clădesc singur un nume. Pentru mine ar fi fost mai ușor să trăiesc în România și să fiu băiatul lui tata și să fi trăit o viață mult mai lejeră și mai liniștită, dar am vrut să-mi fac singur un drum pentru mine și pentru familia mea, nu să fiu în umbra părinților. Spre deosebire de Ionuț, eu am reușit să fac aici ceva, fără să fiu băiatul mamei sau al tatălui. Să fim sinceri, dacă el nu era fiul lui Ion Dolănescu și al Mariei Ciobanu, cine credeți că îl băga în seamă? Aș fi fost curios ce făcea dacă era un tânăr artist, care o lua de la început și nu purta numele celebru al părinților. Probabil că trebuia să fie un mare talent ca să reușească și chiar să muncească pentru un nume în muzică, dar a avut noroc. S-a născut cu un nume celebru, dar o să fie toată viața în umbra lui tata, chiar dacă el nu mai este printre noi. Însă, dacă cumva în viitor o să sufere de lipsă de popularitate, eu cu mare plăcere o să-mi fac poză cu el”, a mai spus Dragoș.