Scandalul contestațiilor la Bacalaureat. Candidații acuză dascălii că i-au „batjocorit”

Luni, Ministerul Educaţiei a afi şat rezultatele primei sesiuni de Bacalaureat 2018. După soluţionarea contestaţiilor, au crescut procentele de promovabilitate, mediile de 10, dar şi plângerile. În urma contestaţiilor, unii candidaţi s-au trezit cu diferențe uriașe de note, ceea ce i-a făcut să pună la îndoială seriozitatea cu care au tratat dascălii corectarea lucrărilor în primă instanță.





Este și cazul lui Avarvari Vlad, fost elev al Colegiului National „Grigore Moisil” din județul Ialomița, căruia în urma contestației, nota la proba scrisă la Limba și literatura română i-a crescut de la 6,80 la 8,85, aproape 9. Deși noua notă l-a bucurat și reflectă efortul pe care l-a depus în pregătirea pentru acest examen, tânărul spune că se simte umilit de modul în care profesorii i-au corectat lucrarea prima dată.

„Le corectează în batjocură și-și bat joc de munca copiilor”

„Vă pot spune că am fost „abuzat” de sistemul de învățământ, în ideea că profesorii care corectează lucrările elevilor, le corectează în batjocură și-și bat joc de munca copiilor. De exemplu, eu am învățat timp de luni bune, m-am pregătit intens, am făcut meditații, m-am privat de anumite lucruri personale și ieșiri, doar pentru a avea parte de un rezultat bun la examen. Am fost convins că nota va fi pe măsură, deoarece, repet, pregătirea mea a fost intensă. În urma aflării rezultatelor, nota a fost de 6,80, iar după contestații a ajuns la 8,85, aproape de 9. Cum este posibil ca profesorii să greșească așa de mult, să nu fie atenți, să-și bată joc la propriu de munca unor adolescenți și copii până la urmă? În ce țară trăim?”, povestește tânărul în scrisoare.

Mai mult, acesta atrage atenția a - supra faptului că mulți candidați, deși s-au pregătit temeinic pentru examen, au primit note mici și nu au avut curaj să depună contestații, rămânând astfel cu o medie sub așteptările lor, fapt care le afectează moralul, având în vedere importanța examenului.

Absolvent de succes după ce inițial picase BAC-ul

Un alt caz halucinant este al unui candidat din Constanța. Deși inițial picase examenul maturității cu nota 2,50 la proba scrisă de Limba şi literatura română, după soluționarea contestațiilor, nota i-a fost mărită cu 7 puncte, ajungând astfel la 9,50. Conform informaţiilor afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), elevul Robert P. Băsceanu, de la Colegiul Naţional de „Regina Maria”, din Constanţa, a fost declarat promovat cu media generală 9,56, după ce, în urma contestaţiei la proba scrisă de Limbă şi literatură română, a obţinut nota 9,5, faţă de 2,5 cu cât fusese notat iniţial. I n s p e c - toratul Şcolar Judeţean din Constanţa spune că răsturnarea de situație se datorează unei simple erori materiale și nu de o greșeală de corectare.

„Este vorba despre stilul mai puţin citeţ al profesorilor participanţi la corectare, şi nu despre o eroare în procesul de evaluare a lucrării. Oricum, în toamnă lucrările mai sunt verificate o dată, prin sondaj şi absolventul respectiv ar mai fi avut o şansă, chiar dacă nu ar fi formulat contestaţie acum, din proprie iniţiativă”, a declarat Zoia Bucovală, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Constanţa, pentru Agerpres.

