SCANDAL URIAȘ și ANCHETĂ după apariția FILMULEȚULUI cu „Flore Salalidis goală și polițiștii”. Vedeta vorbește pentru prima dată despre INCIDENT! VIDEO INCENDIAR!

Un scandal uriaş a izbucnit după ce Flore Salalidis a fost filmată dezbrăcată alături de doi poliţişti care au mers să îi ceară explicaţi pentru că o vecină i-a făcut reclamaţie cu privire la zgomotele din apartamentul ei. Aceasta susține că polițiștii au filmat-o într-o ipostază indecentă. Poliția Capitalei a declanșat o anchetă pentru a vedea cum au ajuns imaginile cu vedeta dezbrăcată pe internet. Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a afla cum au ajuns imaginile în media și cine se face vinovat de acest lucru.





În direct pentru emisiunea "Xtra Night Show", Flore Salalidis a explicat ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

"Erau trei poliţişti, erau îmbrăcaţi în hainele lor, erau trei. Se vede cum se tot mută dintr-o parte în alta. Am înţeles că domnii de la poliţie spun că au fost doi poliţişti. Cine e a tria persoană? Eu vă spun clar că au fost trei poliţişti. Nu mai era nimeni pe hol. La mine la uşă bate numai poliţia. Este un conflict, are ceva personal cu mine această doamnă. Eu sunt foarte mult plecată. Din 3 ani în care am locuit acolo, 1 un jumate am fost plecată din ţară. La un moment dat a început să aibă ceva personal cu mine. Am avut o dispută. De atunci a început să trimită poliţia la uşa mea. Asta este singura amendă pe care am primit-o. Spune că nu am voie să merg pe tocuri că o deranjez, că ar trebui să mă descalţ la uşă", a spus Flore Salalidis, potrivit spynews.ro.

"Au venit domnii, eu am ieşit afară fără să îmi dau seama, venisem de la club. Au sunat la uşă şi din instinct am deschis. A fost premeditat. Se vede că am fost şi provocată. Cei doi poliţişti ştiau că se filmează", a mai spus Flore Salalidis.

Flore Salalidis a bogat în corzi Poliția Capitalei

Poliţia Capitalei a deschis deja o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat de fapt. "Deja a fost declanşată o anchetă. Da, au fost trei poliţişti. Colegul care a filmat, a filmat pentru că se afla într-o zonă de acces public şi a făcut-o ca pe o măsură de prevedere. Problema este cum a fost diseminată în spaţiul public. A fost deja deschisă o anchetă prin care se verifică modul în care aceste imagini au ajuns spre mass-media. Noi avem obligaţia şi datoria morală de a spune adevărul. Nu vorbim de ce riscă poliţiştii în acest moment. La finalul anchetei vom putea vorbi despre ce măsuri se iau", a spus purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca.

