Scandal uriaș între Turcia și Australia. Turcia refuză extrădarea unui membru ISIS de origine australiană

Un judecător din sudul Turciei a respins cererea de extrădare a unui cetățean australian, Neil Prakash, membru ISIS, la doar două luni după ce premierul australian, Malcolm Turnbull, a declarat că se așteaptă la extrădarea acestuia pentru a fi judecat în Australia.





Judecătorul Ismail Deniz, de la tribunalul din regiunea Kilis, a respins cererea procurorului de a-l extrăda pe Prakash. Hotărârea judecătorească a fost dată joi seara, conform unui reportaj dat publicității vineri de Compania Australiană de Radiodifuziune (ABC). Ministrul australian de Externe, Julie Bishop, a declarat că guvernul său este dezamăgit de hotărârea judecătorească și că va lua în considerare posibilitatea de a ataca decizia, în cursul anului. "Vom continua, de asemenea, să mergem mai departe cu privire la cazul legat de activitățile ISIS ale domnului Prakash, când instanța se va reuni, în luna septembrie", a mai spus Bishop. Născut în Melbourne, acesta are mandat de arestare în Australia pentru "apartenența la o organizație teroristă", "susținerea terorismului", "sprijinirea unei organizații teroriste" și pentru "incursiuni în țări străine cu intenția de a se angaja în activități ostile". Se crede că domnul Prakesh, în vârstă de 27 de ani, a plecat în Siria pentru a lupta alături de ISIS în 2013, unde era cunoscut sub numele de Abu Khaled al-Cambodi. Oficialii australieni în materie de anti-terorism susțin ca acesta a jucat un rol esențial în încurajarea mai multor comploturi teroriste în Australia, precum și a unor atentate de tip ”lup singuratic” împotriva Statelor Unite, ceea ce a dus la includerea lui pe o așa-numită ”lista de ucis” întocmită de SUA. Acesta a apărut, de asemenea, în mai multe clipuri de propagandă ISIS, iar FBI susține că a plănuit un atac contra Statuii Libertății din New York. Prakesh a fost prins în timp ce încerca să treacă granița în Turcia, venind din Siria, în octombrie 2016, când a folosit documente de identitate false. De atunci, a fost deținut într-o închisoare de maximă siguranță în Gaziantep, sudul Turciei.

