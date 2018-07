SCANDAL URIAȘ în „Generația de Aur”. Iordănescu acuză că a fost SABOTAT de jucători, la Mondialul din SUA

Anghel Iordănescu fost selecționer al echipei naționale, a povestit că la Mondialul din 1994 a intrat în conflict cu jucătorii primei reprezentative.





Anghel Iordănescu, antrenorul care a dus naționala României până în „sferturile” Mondialului din SUA, a povestică că, înainte de începerea turneului, mai mulți jucători au vrut să scape de el.

„Cu câteva zile înainte de Campionatul Mondial am fost eu la un pas să fiu schimbat. Atunci, domnul Mircea Angelescu a avut o discuție cu o parte dintre jucătorii noștri. Probabil tensiunea, probabil antrenamentele de atunci și-au spus cuvântul. Noi eram de vreo 10-12 zile acolo și o parte dintre jucători a cerut schimbarea antrenorului. Din fericire pentru ei și din fericire pentru Generația de Aur am rămas antrenorul echipei. Nu ştiu dacă Mircea Sandu îşi aduce aminte, dar a fost omul care a zis că Iordănescu rămâne. Știam despre dorința lor. Dar un antrenor trebuie să treacă peste orice. Acum nu mai are rost să vorbim despre această schimbare. Au fost momente prea frumoase, speciale", a spus Iordănescu la Digi Sport.

