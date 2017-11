BOMBĂ de SPIONAJ sau PETARDĂ FÂSÂITĂ? Informații EXPLOZIVE în SCANDALUL MOMENTULUI. CINE a stat înainte de Carmen Dan în casa cu MICROFON

Ițele cazului microfoanelor găsite în locuința ministrului de Interne, Carmen Dan, nu sunt deocamdată deslușite deși mai multe instituții au transmis puncte de vedere pertinente cu privire la această speță. Potrivit unei noi informații apărute, în locuința în care stă cu chirie ministrul de Interne, Carmen Dan - aceasta afirma ca a gasit un dispozitiv de înregistrare ascuns într-o priză- a locuit anterior atașatul comercial al Ambasadei SUA la București. Este afirmația făcută de realizatorul Realitatea TV, Rares Bogdan, în emisiunea Jocuri de Putere.





Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, ca a gasit in locuinta sa un dispozitiv care pare a fi unul de inregistrare audio, precizand ca a sesizat Politia care a deschis un dosar penal.

"Am gasit in locuinta mea un dispozitiv care dupa prima verificare pare un dispozitiv de inregistrare audio (...) intr-una dintre camerele din apartamentul in care locuiesc. Fac precizarea ca nu locuiesc intr-o locuinta a RAAPPS-ului si in momentul in care am descoperit acest dispozitiv am procedat, asa cum era normal si firesc, am sesizat organul competent, Politia Romana, care a facut demersurile necesare. Inteleg ca s-a inregistrat un dosar penal", a spus Carmen Dan, potrivit Realitatea.net.

Parchetul ICCJ a anuntat ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica.

"In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in urma sesizarii formulate de ministrul de interne, s-a constituit o echipa operativa care s-a deplasat la domiciliul demnitarului, unde a fost efectuata o cercetare la fata locului, in urma careia a fost identificat si ridicat un dispozitiv care urmeaza a fi expertizat", a precizat Parchetul ICCJ.

Loading...