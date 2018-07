SCANDAL pe tema salariilor de merit din Ministerul Afacerilor Interne

Salariile de merit au reprezentat, cu ceva timp în urmă, modalitatea prin care se încerca cârpirea venitului unui polițist bun, dar care era tentat să plece în privat pentru un salariu mai mare. Atunci, mai marii din MAI au încercat să oprească acest exod prin acordarea unor stimulente financiare sub forma salariilor de merit. Numai că, aceste stimulente au ajuns să fie împărțite discreționar numai către șefi. Iată ce spune Sindicatul Național al Agenților de Poliție din MAI, într-un comunicat de presă:

Aceștia mai arată că:

„În urma vicleniilor întreprinse de către unii șefi și de cei care dispun de aceste salarii de excelență (iar aici ne referim la faptul că ofițerii primesc salariu de excelență în cuantum de 50% din salariul de bază pe 6 luni, iar simplilor agenți, s-au gândit ei, să le facă ”o favoare” și să le acorde 30-40% pentru a le putea reproșa ulterior că și ei primesc acest drept). Statistica din ultimii ani arată cam așa: Anul 2016 – un procent de 83-85% din suma alocată pentru aceste salarii de excelență, a fost dirijat către cadre cu funcții de conducere și ofițeri, iar restul a fost distribuit agenților de poliție (că, vorba aia: ei sunt mai mici și mai...). Anul 2017 – 78-81% din suma alocată a fost acordată celor cu funcții de conducere - comandanților și ofițerilor (credem noi, că aceștia au salarii mici, merite deosebite și fac doar lucrări de excelență în Poliția Română). Cu toate că, în anul 2018, ministrul de interne a alocat un numar important de salarii de excelență, de la aparatul central, către agenții de poliție, până în prezent, statistica ne arată că în primele 6 luni, 80% din bani s-au dus tot către ofițeri și cei cu funcții de conducere, iar agenții au rămas cu aceleași sume mici. În această situație, am solicitat conducerii ministerului ca aceste salarii de excelență să fie anulate, propunând și o soluție alternativă, anume ca aceste sume să rămână la dispoziția unității, iar din 3 in 3 luni să fie acordate, sub formă de prime trimestriale, polițiștilor care chiar merită și nu celor care au beneficiat de ele până acum pe criteriul ,,cine împarte parte își face”. Într-o societate democratică cu politicieni care apără interesele țării și nu doar pe cele personale, niciun salariu al unui bugetar nu ar trebui să fie secret pentru că, până la urmă, aceste salarii sunt plătite din bugetul statului, iar transparența ar aduce numai beneficii. Decât să se continue în acest mod, iar banii să nu ajungă la cei care au rezultate deosebite în activitate, mai bine sumele respective să fie redistribuite acolo unde sunt necesari, deoarece știm foarte bine că bugetul Ministerului Afacerilor Interne este insuficient, iar nevoile din sistem sunt foarte mari”.