SCANDAL MONSTRU la EXATLON! Un CONCURENT-CHEIE a fost propus pentru ELIMINARE. „Nu cred că merită tot ceea ce faceți...”

Tensiuni mari la concursul Exatlon! Emoțiile cresc pe zi ce trece, dar și conflictele. Mai exact, Giani Kiriță i-a deranjat pe susținătorii Războinicilor prin atitudinea si modul ostil cu care i-a tratat pe membrii echipei adverse. Așadar, fanii Războinicilor cer eliminarea lui Giani Kiriță din concurs, din cauza limbajului. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua și pentru cine se va aranja mai bine situația.





Intregul razboi dintre Faimosi si Razboinici s-a declansat dupa ce echipa albastra a profitat de sansa de a-si alege concurentul de la echipa adversa cu care sa se lupte, iar astfel, Oltin, cel mai slab dintre Faimosi, a fost cooptat de nenumarate ori pe traseu. O nouă IDILĂ la EXATLON! După Claudia Pavel, Cazacu pare să fi furat inima unei alte concurente. „ESTE TOPITĂ!”

Acest lucru i-a deranjat pe Faimosi, in special pe Giani Kirita, mai ales ca au pierdut casa. Dupa o serie de jigniri si atacuri lansate de Giani Kirita si care au capatat proportii in seara de duminica, fanii emisiunii Exatlon au venit cu propunerea de a solicita eliminarea lui Giani Kirita din concurs, din cauza limbajului.

Ideea a fost discutata pe retelele de socializare. Cu toate astea, multi din fanii competitiei i-au luat apararea dinamovistului, potrivit stirilekanald.ro.

"Ati cerut o petitie pentru a fi scos Giani din concurs, daca nu ati inteles pana acum este un CONCURS cu o miza foarte mare! Fiecare din ei au jignit, au vorbit urat dar nu stiu cum se face ca atitudinea lui Giani o vedeti numai cand pierd Razboinicii. Este urat ceea ce a facut Giani dar la fel de bine tin sa ii dau dreptate. Este provocat de atitudinea Razboinicilor", a comentat o fana a emisiunii.

"Intr-adevar nu supun ca Giani a facut un lucru bun, din contra a jignit si a adus niste jigniri grave echipei adverse, dar nu cred ca merita tot ceea ce voi faceti! Mai ales acea petitie venita, bineinteles din partea fanilor sustinatorilor razboinicilor, voi credeti ca echipa de productie va lua in considerare acea petitie si il va descalifica pe Giani? Niciodata, in regulament spune clar ca fiecare concurent are dreptul sa-l faca pe adversar sa se dezechilibreze psihic, si asta s-a vazut, Giani a reusit sa-i faca pe razboinici sa se umileasca in fata lor!", este comentariul unui alt fan.

