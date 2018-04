Scandal în jurul gunoiului. După amenzile luate la Arad, RETIM va fi amendată și la Timișoara

După exemplul dat de edilul din Arad, Gheorghe Falcă, primarul Timișpoarei, Nicolae Robu, cere Poliției Locale să amendeze compania de salubritate a orașului. Motivul? Timișoara e sufocată de gunoiul lăsat, clandestin, pe străzi, încă dinaintea sărbătorilor pascale.





„Am cerut poliției să îi amendeze, am cerut să se aplice penalități. Când va fi un contract făcut sub administrația mea, v-am spus câtorva ieri, că atunci când va fi gata draft-ul de contract, vom avea pârghii de intervenție. El a fost prelungit de fapt de administrația precedentă, printr-un document semnat de viceprimarul de atunci (Sorin Grindeanu – n.r.), nu îi mai spun numele, că îl fac important și chiar trebuie lăsat în pace că e o persoană cu venituri importante. Nu îl iau în seamă, că e o persoană care s-a compromis definitiv. A fost vorba la vremea respectivă de o nouă prelungire, de o întărire a prelungirii. S-a făcut tot ce trebuie cu respectarea legii, nu este niciun dubiu în această privință. O să pun presiune pe toate canalele și o să ajung la acționarul firmei care are cealaltă parte de 50%. Acum, contractul nu e destul de bun ca să poți să rezolvi problema”, a spus, vineri, primarul Timișoarei, în cadrul unei conferințe de presă.

Sunt de amintit câteva detalii importante. Pe de o parte, SC RETIM SA, compania de salubritate care s-a angajat să adune gunoiul din Timișoara și Arad are ca acționari, în părți egale (50%), un investitor privat și Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În trecut, ca să își câștige liniștea, reprezentanții firmei au achiziționat și dat spre folosință primarului Timișoarei un Mercedes E Class, cu toate dotările.

Din 24 aprilie SC RETIM SA ar trebui să colecteze gunoiul arădenilor, dar cum în urmă au rămas mnunți de deșeuri, Poliția Locală Arad a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 20.600 de lei, numai în prima zi.

