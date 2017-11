SCANDAL în Comisia SRI! Manda, CONTRAZIS de un deputat PNL: „Nu s-a cerut demisia lui Dumbravă”

Scandal în interiorul Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI. Un membru al comisiei lansează acuzații extrem de grave împotriva lui Claudiu Manda, susținând că minte.





Deputatul PNL, Cezar Preda, îl acuză pe Claudiu Manda, președintele Comisiei că a afirmat în spațiul public altceva decât ceea ce a declarat generalul Dumbravă în audierea din Comisia SRI.

În plus, Preda susține că nu există o cerere a comisiei SRI ca Eduard Hellvig să-l demită pe generalul Dumbravă din funcţia de secretar general, așa cum Manda a declarat.

"Această comisie niciodată nu a fost instrumentul politic al cuiva. Această comisie are obligaţia să asigure legalitatea funcţionării acestui Serviciu, dar are în acelaşi timp obligaţia de a proteja Serviciul în ceea ce priveşte atacul public şi atacul politic. Noi nu suntem în faza în care Comisia de control a activităţii SRI mai este o comisie parlamentară echilibrată şi echidistantă. Bineînţeles că cei care îşi doresc să facă un intrument politic, o măciucă politică din această comisie, nu se vor opri din proiectul lor. Dar eu vreau să precizez acest lucru pentru ca opinia publică să ştie că nu este adevărat acest lucru: Comisia nu a cerut aşa ceva, demiterea vreunui cadru militar din cadrul SRI şi cred că nu are nici elementele necesare pentru a face o asemenea solicitare", a declarat Preda.

