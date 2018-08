„Cei mai săraci bugetari” au ieșit în stradă

Câteva sute de sindicaliști au protestat ieri în fața Ministerului Tineretului și Sportului, după care s-au mutat și în fața Guvernului. Principala lor nemulțumire este legată de indexarea salariilor, care au rămas la nivelul celui minim pe economie. Aceștia amenință cu grevă generală dacă nu li se vor rezolva problemele.





Sub deviza „Mitingul celor mai săraci bugetari - sport și tineret” protestatarii s-au adunat în fața Ministerului Tineretului si Sportului din str. Vasile Conta în jurul orei 10:00, unde preț de două ore au scandat „Vrem salarii ca voi”; „Vreţi performanţă, plătiţi performanţă”; „Sport şi tineret, totul e defect”. Cum din Minister nu au primit nicio rezolvare, manifestanții au plecat spre Guvern, unde au depus un memoriu. Au venit neasteptat de mulți oameni la protest.

Au venit și sportivi. La Minister am stat de vorbă cu secretarul de stat, însă n-am găsit nicio rezolvare, așa că am mers la Guvern, unde am depus un memoriu către doamna prim ministru. De acum începe numărătoarea inversă pentru greva generală”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Andy Nagy, președintele Sindicatului național Sport și Tineret.

70% dintre salarariați au venituri de 1.300 de lei

Sindicaliștii au o listă lungă de nemulțumiri, printre care: lipsa de personal și supraîncărcarea cu sarcini a angajatilor existenți; administratorul este și mecanic, și fochist, și instalator și sofer etc; cumulul de funcții este dus la extrem, fără beneficii salariale. Iar cea mai arzătoare problemă, este cea a salariilor extrem de mici. „70% dintre noi sunt plătiți cu 1300 de lei în mână, fără diferențiere în funcție de studii, funcții, răspundere sau complexitatea muncii. Aici intră și antrenorii, și asistentele medicale, toți cei care sunt în spatele sportivilor”, ne-a explicat președintele sindicatului. Protestatarii spun că dacă problema nu se rezolvă, pe 8 august vor declanșa greva generală. În aceste condiții toate bazele sportive, care aparțin de Minister, vor fi închise.

Bran - „dietă” de 25 de lei

Miercuri, Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului a prezentat bilanțul de realizări pe ultimele șase luni ale ministerului pe care îl conduce. Întrebată ce poate mânca un sportiv român cu o diurnă de 25 de lei pe zi, suma pe care o primesc sportivii de la canoe în deplasări, ministrul a răspuns: „Poate că nu reuşeşti de aceşti 25 de lei să îţi iei cea mai bună hrană. Un oficial al statului român, când pleacă în delegaţie, primeşte 17 lei diurnă. Un sportiv este îndrumat de un medic, un nutriţionist pentru a-şi face mesele în aşa fel încât să aibă ce îi trebuie şi organismul să nu aibă lipsuri. (...) Din ce ştiu, ei trebuie să se păstreze la o anumită greutate, nu au voie să oscileze”, a spus Ioana Bran. „Din punctul meu de vedere ar trebui să-și dea demisia numai cu această declarație. Să vină dânsa din această poziție să facă o astfel de afirmație, e inadmisibil”, a comentat Andy Nagy.

Ministerul Bâlbelor

Cel mai tânăr membru al guvernului Dăncilă, Ioana Bran, ajunsă ministrul Tineretului și Sportului la 31 de ani, a reușit să șocheze miercuri audiența la prezentarea bilanțului. Deși nu a vorbit la liber, Bran s-a lăsat pradă emoțiilor și a citit pe bâjbâite ciorna pe care avea notate performanțele ministerului, după 6 luni de mandat. „160 de tineri cuprinși între 15 și 20 de ani”, a citit Ioana Bran. Iar gafele nu s-au oprit aici „S-a constituit o comisie de amorţi... amorni... armonizare a legislaţiei cu dispoziţiile legii 69/2000, legea sportului, se afla în stadiul de formulare a propunerilor de modificare şi complemen... aah... completare alte 3 acte normative”, a mai spus, printre bâlbe Ministrul Tineretului și Sportului.

