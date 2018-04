Strigăt de ajutor în Săptămâna Mare. Nicolae Țănicui: „Muncesc pe unde apuc doar ca să unde dormi și bani pentru medicamente”

Părinții nu l-au vrut. Statul l-a ținut un timp în orfelinat, apoi l-a scos din sistem și nu și-a mai bătut capul cu el. De când a aflat că e bolnav de hepatită B și D, Nicolae se zbate din răsputeri ca să facă rost de bani pentru medicamentele și analizele pe care statul nu i le compensează.





Suntem în Săptămâna Mare și, măcar acum, ar trebuie să ne deschidem inimile la durerea unui om pe care soarta l-a lovit la fiecare pas și care are nevoie de ajutorul nostru, al celor din jur. Nicolae Țănicui are 37 de ani, e un bărbat înalt, dar slab și bolnav. Când era mic, părinții lui s-au despărțit și niciunul n-a vrut să-l ia pe el sau pe cei 4 frațiori pe care-i avea. Copiii au fost răspândiți prin orfelinate în toată țara și și-au pierdut urma unul de altul.

Nicolae a ajuns la orfelinatul din Drobeta Turnu-Severin, unde a stat până când a împlinit 22 de ani. Apoi, a fost nevoit să plece în lumea largă. „N-am să-mi condamn părinții pentru asta, dar o să mă întreb mereu de ce ne-au abandonat”, ne-a povestit cu tristețe tânărul care a venit, din disperare, până la București, în redacția Evenimentului zilei.

„Noi suntem ai nimănui. Nu contăm”

Rămas pe drumuri, a decis să ia viața în piept, dar fiecare zi pentru el e o nouă luptă.

„Când spun că am crescut la orfelinat lumea se uită urât la mine. Nu contează că vreau să muncesc sau că n-am furat o ață în viața mea. Noi suntem ai nimănui. Nu contăm”, spunea Nicolae.

De 15 ani, muncește mai mult cu ziua, pe unde se poate. „M-am străduit să-mi câștig singur pâinea, cu onestitate și demnitate. Muncesc doar ca să am un acoperiș deasupra capului și să-mi iau medicamentele. Am dormit și-n cimitir, m-am angajat și pe masă și casă. Dar nu m-au angajat toți cu acte. Cu boala mea, câteodată sunt privit ca o ciumă. Am lucrat și pentru oameni care pe urmă n-au mai vrut să mă plătească. Am plecat din Drobeta și m-am dus la Timișoara pentru că m-am gândit că acolo am șanse mai mari să fac ceva în viața asta.

Ani de zile am fost salahor, știți dumneavoastră, la construcții. Dar mi-am rupt mâna și am o tijă metalică în ea. N-ar trebui să fac efort, dar n-am ce face”, a explicat tânărul care n-a băut și nici n-a frumat vreodată în viață. „N-am bani de dat pe prostii”, a spus el, sec.

Pagina 1 din 2 12