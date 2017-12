SANDY MATEI, BĂTĂUȘUL din Piața Victoriei a încercat să se victimizeze. Reacția oamenilor a fost unanimă: PLÂNGI CA UN PĂMPĂLĂU!

Sandy Matei, agresorul bătrânului din Piața Victoriei a încercat o manevră de victimizare, după mediatizarea intensă a loviturii pe care a aplicat-o unui om care nu era de acord să fie filmat. Mesajul acestuia este cel puțin hilar.





Sandy Matei a postat pe Facebook un mesaj care era menit să provoace mila celor care-l urmăresc:

Recunosc incidentul si il regret! Daca acel sac GREU imi venea in cap, acum copiii mei, ce ii cresc singur, plangeau !

Reacția majorității celor care au comentat au fost extrem de virulente: "Ai provocat un batranel, ti-a dat cu rucsacul peste mana, iar acu plangi ca un pampalau. Ai lovit pe la spate ca un "adevarat" barbat. Data viitoare respecta dreptul celuilalt de a merge linistit pe strada. Provoaca un sportiv bine facut daca te tine instalatia. Si...am si eu o intrebare : cam cate amenzi ai mai luat anul acesta , civilizatule ?"

sau

Mai ...draga Sandy Matei ! Inteleg ca iti plac discutiile "barbatesti".. Eu sunt aproape de varsta celui pe care l-ai agresat in Piata Victoriei,ai vrea sa ne intalnim in piata Salajan sa "discutam "? Eu am crescut acolo si cred ca as putea sa am o dicutie cu tine (chiar si daca ai box-ul pe mana) si nu stiu care ar pleca de acolo cu SMURD-ul.

Foarte puțini au fost de acord cu tentativa lui de victimizare.

Reamintim că sâmbătă, un bătrân de 71 de ani, Alexandru Tiurbe, a fost lovit cu bestialitate și pus la pământ de un protestatar, Săndel (Sandy) Matei chiar în fața Guvernului, în urma incidentelor care au avut loc în Piața Victoriei. Între cei doi avusese loc un schimb de replici dure.

Așa cum a povestit chiar el incidentul, bătrânul pensionar "și-a scos ghiozdanul, a vrut să-mi dea cu el în cap și m-a lovit un pic pe umăr, simțind ca o piatră înăuntru. El era oricum mare, dar ghiozdanul a fost foarte greu (...) A fost o reacție bărbătească"

Potrivit celuilalt protagonist al incidentului: "Pentru că tot insistat, am luat rucsacul și am dat peste el, dar nu să-l lovesc, ci peste telefon. M-am considerat hărțuit, jandarmii nu au reacționat la ce îmi făcea el. Am continuat drumul, a venit prin spate și m-a lovit cu un box. Am urmele de la box pe nas și pe ochi. Am căzut pe partea dreaptă."

Săndel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este născut în București și este pensionat pe caz de boală. Potrivit unor surse convergente citate de sursazilei.ro, bolile pentru care acesta a fost nevoit să se pensioneze, în 2006, la vârsta de 32 de ani, după o vechime în muncă de cinci ani și șase luni, la TMUCB, sunt: astm sever, insuficiență respiratorie cronică, tahicardie, tulburare polimorfă de personalitate, predominant iritabil impulsivă, cu decompensare depresivo-reactivă.

