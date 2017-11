Sanda Ladoşi şi soţul ei urmăriți penal pentru un milion de euro. REACȚIA artistei

DIICOT a descins, în această dimineață, la câtăreața Sanda Ladoși. Aceasta a fost ridicată de mascați. Prejudiciul estimat este de aproximativ un milion de euro.





UPDATE17.15 - Cântăreața a declarat, marți, are calitatea de suspect în dosarul deschis de procurorii DIICOT în care este implicat şi soţul ei, susţinând că este nevinovată.

„Sunt suspect. Eu sinceră să fiu, nu am niciun fel de detalii să vă dau pentru că eu, personal, nu am fost implicată. Cum multă lume îşi face firmă, eu existam scriptic în acte. Dacă facem un pic de legătură cu perioada, eu în 2006 am rămas însărcinată şi în 2007 am născut. Faptele s-au petrecut în 2008, când eram cu copilul acasă. Nu există niciun document scris că aş fi făcut ceva, ci doar faptul că scriptic eram asociat. Sunt nevinovată. Eu am stat 10 ani la domiciliu cu copiii şi nu am întocmit niciun fel de acte. Nu există niciun fel de document scris că eu aş fi făcut ceva.Interesant, dar e un deja-vu, în sensul că am mai păţit-o o dată. A sunat soneria şi am răspuns la uşă: 'cine e?, cine?'. 'Poliţia!'. M-am speriat că e trezirea aia din somn. Şi pentru copii mi-am făcut probleme. Dar, fiind faptul că nu este prima dată... Prima dată e un şoc”, a spus Ladoși la ieşirea de la DIICOT, citată de Agerpres.

Cântăreața exclude cu vehemență o eventuală demisie din funcţia de director al Circului Globus. „Atâta timp cât nu sunt un om acuzat de ceva, doar că sunt suspect, asta nu înseamnă nimic”, a precizat Ladoşi.

UPDATE - Ora 14.30

Sanda Ladoși, director general adjunct al Circului Globus, şi soţul ei, omul de afaceri Ştefan Tache, sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT

Astăzi, Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de DIICOT, de acasă, pentru o fraudă de un milion de euro. În urma percheziţiilor cei doi au fost duşi la DIICOT pentru audieri în jurul orei şase dimineaţa.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 - 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale, au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 17 persoane.

La sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi aduse în vederea audierii unui număr de 45 de persoane.

