Sanda Ladoși, PRIMUL MESAJ după ce a fost ridicată de mascați. Ce a declarat cântăreața ajunsă la DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicat de DIICOT, din propria locuință, pentru o fraudă de un milion de euro. Ei au fost ridicaţi marți dimineaţă, iar acum sunt în drum spre DIICOT pentru a fi audiaţi. Cântăreața a postat un mesaj pe pagina sa de facebook.





După ce a scăpat de acolo, artista a transmis un mesaj public tuturor prietenilor. Sanda Ladoşi a fost dusă la audieri cu mascaţii, marţi, însă după câteva ore a fost lăsată să plece acasă. Impresionată de mesajele prietenilor, artista a ţinut să le mulţumească public tuturor, aşa că a postat pe pagina oficială de Facebook câteva rânduri prin intermediul cărora şi-a exprimat recunoştinţa faţă de prieteni.

”Multumesc. Mulţumesc vouă care credeţi in mine,si sunteţi alături de mine! Va multumesc. Cu drag, a voastră Sanda Ladoşi!”, le-a transmis Sanda Ladoşi prietenilor ei virtuali după ce a reuşit să scape de la audieri.

Cântăreața a declarat, marți, are calitatea de suspect în dosarul deschis de procurorii DIICOT în care este implicat şi soţul ei, susţinând că este nevinovată.

„Sunt suspect. Eu sinceră să fiu, nu am niciun fel de detalii să vă dau pentru că eu, personal, nu am fost implicată. Cum multă lume îşi face firmă, eu existam scriptic în acte. Dacă facem un pic de legătură cu perioada, eu în 2006 am rămas însărcinată şi în 2007 am născut. Faptele s-au petrecut în 2008, când eram cu copilul acasă. Nu există niciun document scris că aş fi făcut ceva, ci doar faptul că scriptic eram asociat. Sunt nevinovată. Eu am stat 10 ani la domiciliu cu copiii şi nu am întocmit niciun fel de acte. Nu există niciun fel de document scris că eu aş fi făcut ceva.Interesant, dar e un deja-vu, în sensul că am mai păţit-o o dată. A sunat soneria şi am răspuns la uşă: 'cine e?, cine?'. 'Poliţia!'. M-am speriat că e trezirea aia din somn. Şi pentru copii mi-am făcut probleme. Dar, fiind faptul că nu este prima dată... Prima dată e un şoc”, a spus Ladoși la ieşirea de la DIICOT, citată de Agerpres.

Cântăreața exclude cu vehemență o eventuală demisie din funcţia de director al Circului Globus. „Atâta timp cât nu sunt un om acuzat de ceva, doar că sunt suspect, asta nu înseamnă nimic”, a precizat Ladoşi.

