S-au împăcat, dar sunt certați

Gigi Becali a anunțat, ieri, că s-a împăcat cu Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua.





„M-am împăcat cu Talpan, vorbesc cu el. L-am sunat de vreo 2-3 ori ca să glumesc cu el, să-l tachinez. Atunci când era cu Rapidul. De ce să nu îmi răspundă? L-am sunat să-l felicit pentru că a fost pe locul 2”, a anunțat Becali la Pro X.

În schimb, Talpan neagă că ar fi îngropat securea războiului.

„Nu poate fi vorba de nicio împăcare. M-a sunat o dată, nu știam numărul. Faptul că am răspuns la un telefon și am dat bună ziua nu înseamnă că ne-am împăcat. Dânsul m-a jignit pe mine foarte mult. M-a calomniat. Eu nu cred că dacă am răspuns la telefon înseamnă că m-am împăcat. Eu nu port ranchiună, dar m-a jignit foarte mult”, a precizat Talpan la Digi Sport.

Pagina 1 din 1