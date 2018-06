Ultimele informații. Iubitul ELENEI UDREA, Adrian Alexandrov, a făcut anuțul chiar acum!

Au petrecut două săptămâni împreună, în Costa Rica, timp în care au făcut ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a fiicei lor. Mai mult, cei doi au făcut public și numele pe care micuța urmează-l poarte. Astăzi, Adrian Alexandrov a anunțat că pleacă.





Revederile sunt frumoase, dar despărțirile sunt prea triste, spun admiratorii Elenei Udrea, care empatizează cu situația ei de viitoare mamă, aflată singură pe meleaguri străine. După ce a petrecut două săptămâni de vis alături de iubitul ei, afaceristul Adrian Alexandrov, Elena va rămâne din nou, o bună perioadă, singură în Costa Rica.

Iubitul ei a publicat pe Facebook informația că urmează să se urce în avion, cu destinația București.

Recent, Elena Udrea a declarat în exclusivitate pentru EVZ: "Am vrut să ţin secret încă o perioadă numele, dar Adrian este foarte nerăbdător cu privire la tot ceea ce ţine de copil. În plus, familiile şi toti prietenii îl ştiu, aşa că s-a aflat mai devreme. Ne-a luat ceva timp să ne decidem, nu mă gândisem niciodată în mod serios cum ar fi dacă as avea un copil, ce nume i-aş pune dacă ar fi fetiţă.” Citiți continuarea aici!

