Rusia: Programul de dezvoltare a unui nou complex de rachete a fost suspendat din lipsă de fonduri

Potrivit unui reportaj al agenției de știri TASS, complexul de rachete strategice hipersonice Avangard, care pot fi lansate din hale militare, a fost inclus în planul de stat pentru armament până în 2027, în locul rachetelor balistice intercontinentale Rubezh (ICBM), considerându-se că reprezintă o armă mai importantă pentru a asigura capacitatea de apărare a țării.





"Inițial, s-a planificat includerea atât a complexului ​​Avangard, cât și a rachetelor Rubezh în planul de stat pentru armament, dar a devenit clar mai târziu că nu vor fi suficiente fonduri pentru a finanța ambele sisteme în același timp. Prin urmare, doar Avangard a fost inclus în versiunea finală a programului, considerându-se că este mai important pentru asigurarea capacității de apărare a țării", a declarat o sursă din industria națională de apărare, pentru agenția TASS, sub protecția anonimatului. RS-26 Rubezh reprezintă proiectul unui complex de rachete cu lansator transportabil rutier. Acesta dispune de rachete balistice intercontinentale cu propulsie pe bază de combustibil solid și are o precizie mai mare. La 14 decembrie 2012, comandantul-șef al Forțelor Strategice de Rachete, generalul Serghei Karakayev, a declarat presei că noua rachetă va înlocui ICBM-urile Topol-M și Yars. Totuși, numeroși experți ruși resping această declarație ca fiind falsă. Mai multe canale media din SUA au speculat anterior că RS-26 ar putea fi folosită la distanțe mai mici de 5.500 km, adică să funcționeze ca rachetă cu rază medie de acțiune. La 20 februarie 2018, președintele american Donald Trump a cerut administrației sale să întocmească un raport special în care să se arate dacă sistemul Rubezh se supune restricțiilor Tratatului privind forțele nucleare intermediare (INF) și Tratatului de reducere a armelor strategice ofensive (noul Tratat START) . RS-26 este conceput pentru a reprezenta o amenințare strategică la adresa capitalelor europene și are capacitatea de a viza forțele NATO din Europa de Vest. Potrivit diverșilor analiști militari, scopul acestor arme este de a descuraja forțele occidentale să vină în ajutorul noilor membri estici ai NATO, aflați mai aproape de granițele Rusiei.

Pagina 1 din 1