Rusia şi Marea Britanie, ÎN PRAGUL RĂZBOIULUI. Ore critice pentru ISTORIA OMENIRII. Breaking news

Rusia şi Marea Britanie se află în pragul unui război după ce scandalul diplomatic cauzat de otrăvirea spionului Skripal a depăşit limitele discuţiilor. Rusia a transmis un avertisment dur către Marea Britanie, iar oficialii guvernului de la Kremlin i-au sfătuit pe dimplomaţii britanici să renunţe la intimidarea unei puteri nucleare.





Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a răspuns dur după ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca până marţi la miezul nopţii să ofere explicaţii despre otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sudul Angliei), relatează agenţia de presă Interfax.

“După ceea ce a spus preşedintele Vladimir Putin în discursul său despre starea naţiunii în Adunarea Federală (parlamentul), nimeni nu poate să vină în legislativul ţării sale şi să spună: Îi dau Rusiei un ultimatum de 24 de ore”, a afirmat Zaharova la postul de televiziune Rossia-1.

Vladimir Putin a făcut referire la noua generaţie de arme strategice dezvoltate în ultimul timp de Moscova. “Cui îi dau ei 24 de ore? Pentru ce ne dau ei 24 de ore?”, a întrebat retoric reprezentanta diplomaţiei, conform Interfax. În plus, este vorba de “Londra, capitala unei puteri nucleare”, a remarcat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, insistând: 'Nu mai speriaţi Rusia!' Maria Zaharova susţine că premierul Theresa May nu dispune de niciun fapt real în cazul otrăvirii fostului colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse), Serghei Skripal. “Nimeni nu ştie nimic despre otravă; să vorbim sincer şi obiectiv, Theresa May nu dispune de niciun fapt real”, a adăugat oficialul rus, indicând că Marea Britanie nu a dat încă niciun răspuns la întrebările Rusiei privind incidentul cu Skripal.

Situaţia poate degenera după ziua de miercuri. Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate pentru a analiza răspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de şefa guvernului britanic, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al premierului britanic, citat de AFP.

Serghei Skripal (66 de ani), ex-colonel GRU, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în 2006, în Rusia, pentru acuzaţii de spionaj în favoarea Marii Britanii. În urma unui “schimb de spioni” între SUA şi Rusia, în 2010, Skripal a primit azil în Marea Britanie. El a fost găsit la 4 martie, împreună cu fiica sa Iulia (33 de ani) în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sudul Angliei. De atunci, tatăl şi fiica se află spitalizaţi în stare critică, în timp ce un poliţist, care le-a venit în ajutor, este în stare gravă.

Pagina 1 din 1