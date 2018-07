Rusia a creat un sistem anti-tanc ce poate distruge orice tanc NATO

Un nou model de transportor de rachete anti-tanc, conceput special pentru a contracara tancul american M1 Abrams, va intra în dotarea armatei ruse





Biroul pentru Proiectarea Instrumentelor - KBP (Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya) din Rusia a realizat un nou transportor de rachete antitanc, capabil să distrugă tancurile M1 Abrams, ale armatei americane, respectiv Leopard-2, din dotarea armatei germane. Începând cu 2013, Biroul pentru Proiectarea Instrumentelor – KBP a proiectat un nou sistem de rachete cu rază lungă de acțiune, denumit Kornet-D1. Distrugătorul rusesc de tancuri are la bază șasiul vehiculului militar șenilat BMD-4M, ce poate fi transportat și pe calea aerului. Așteptările sunt ca, în 2018, aviația militară din Rusia să primească primul exemplar de distrugător de tancuri de tip Kornet-D1, cu scopul de a spori capacitatea de a lupta împotriva tancurilor moderne, pe câmpul de luptă. Noua armă va avea capacitatea de a distruge tancuri moderne și ultramoderne, echipate cu armuri reactive explozive, vehicule blindate ușoare și fortificații. Este un sistem de rachetă antitanc simplu și ieftin, cu o rază de acțiune de până la 10 km. Kornet-D1 este un sistem de rachete ghidate cu fascicul de laser și declanșator de tip "fire and forget" (*conform unui comunicat de presa al KBP), care poate penetra armura explozivă reactivă, după care distruge și armuri de până la 1100-1300 mm. Sistemul poate lansa o salvă de două rachete la mai puțin de o secundă, fie către o singură țintă, fie către două ținte diferite, simultan. Salva de două rachete are menirea să distrugă sistemul de protecție activă sau să scoată din luptă un singur tanc, în absența unui sistem de protecție activă. Transportorul Kornet-D1 poate lansa rachete pe timp de zi / noapte, în condiții meteorologice nefavorabile, ca și în situația în care inamicul folosește contramăsuri. Apariția noului transportor auto-propulsat de rachete, de tip Kornet-D1, în arsenalul armatei ruse, reprezintă o adevărată amenințare pentru unitățile blindate ale țărilor NATO.

