Includerea localității Roșia Montana în patrimoniul UNESCO a fost AMÂNATĂ

Includerea localităţii Roşia Montană în lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost amânată. O eventuală decizie în acest sens urmează să fie luată după dezbaterile de la cea de-a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, eveniment care va avea loc în perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, în Bahrain.





România a fost reprezentată la Manama de Ştefan Răzvan Rab, secretar de stat din Ministerul Culturii, care a avut rolul de a prezenta poziția de amânare a includerii Peisajului Cultural Minier de la Roşia Montană în lista Patrimoniului Mondial, adică până la finalizarea procesului de la Washington, respectiv litigiul cu compania Gabriel Resources, potrivit Mediafax.ro.

La debutul discuțiilor Comitetului pentru Patrimoniul UNESCO de duminică, preşedintele şedinţei, avocata Haya Bint Rashed al-Khalifa din Bahrain, a anunţat că dosarul pentru localitatea Roşia Montană va fi analizat la final, deşi ocupa numărul 19 în lista celor 29 de candidaturi de anul acesta.

În legătură cu acest lucru, Adrian Cioroianu ambasadorul României la UNESCO, a declarat: "Delegaţia (României, n.r.) nu a cerut «returnarea», noi nu aveam cum face acest lucru. Aşa cum am spus în repetate rânduri, noi am transmis cererea Guvernului/ Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de amânare - sau «to refer» în terminologia de lucru a Comitetului Patrimoniului. Delegaţia nu e factor de decizie, deci nu puteam cere noi ceva, ci doar putem transmite cereri ale instituţiilor din România (guvern, ministere etc.). Repet, cererea a venit din partea MCIN. Rog consultaţi documentele".

„Timp de un an şi jumătate, eu şi Delegaţia României la UNESCO am făcut lobby pentru admiterea/succesul acestei candidaturi, printre membrii Comitetului Patrimoniului Mondial. Acum nu aş fi fost foarte convingător, probabil, dacă aş fi susţinut altceva, în faţa aceloraşi oameni. Acesta este motivul pentru care eu (şi nici alt membru al delegaţiei) nu am mers la reuniunea din Bahrain. În aceste condiţii, nu pot comenta mutarea punctului pe ordinea de zi altfel decât prin faptul că, aşa cum am mai spus de câteva ori, este o situaţie inedită pentru toată lumea şi, probabil, din acest motiv dosarul românesc a fost plasat la final", a precizat Cioroianu.

