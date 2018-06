România vrea să aducă înapoi specialiștii care lucrează afară:”Le dăm salarii decente. Vor fi mega-bucuroși”

Constantin Gheorghe, președintele Autorității care se ocupă cu activități petroliere în Marea Neagră, a declarat că ar vrea să readucă înapoi românii care lucrează în străinătate în acest domeniu





Constantin Gheorghe, președintele ACROPO, autoritatea care se ocupă cu activități petroliere în Marea Neagră, a declarat că ar vrea să readucă înapoi românii care lucrează în străinătate în acest domeniu. ”Așa cum m-am întors eu acum 12 ani pentru că vroiam să stau cu ai mei și să fac ceva în țara mea, așa cred că și alții se vor putea întoarce. Avem nevoie de scafandri, sudori, dar și de alte categorii de personal. Cred că dacă le vom oferi salarii decente, chiar și jumătate sau trei sferturi din ce câștigă ei afară vor fi mega-bucuroși să accepte”, a precizat Gheorghe.

Acesta a negat că ar mai păstra legătura cu fostul său patron de la GSP, Gabriel Comănescu. ”Toți mă acuză dar ar fi nebunesc din partea mea să fac acest lucru doar pentru că am lucrat acolo 11 ani ca director. Totul este transparent la noi”, a precizant președintele Autorității pentru activități petroliere off-shore.

Acest a a comentat obligația ca investitorii străini să aibă ca parteneri firme românești: ”Este normal, peste tot se întâmplă asta. Ce este rău să obligi un investitor să lucreze cu firme românești?”

Constantin Gheorghe a declarat că decizia finală asupra legii off-shore se va lua mâine.

”Suntem la început de drum, am început să construim echipa, am început să construim legislaţia secundară, mai exact procedurile care vor reglementa siguranţa acţiunilor. De luna viitoare începem să fim full-operational, vom începe cooperarea cu investitori, adică deţinătorii de acorduri petroliere. Împreună cu ANRM, vom face astfel încât să cooperam şi să putem spune cât mai rapid că proiectele pot fi începute. Legea Offshore este pe cale de a ajunge în plen pentru decizia finală, mai exact mâine. S-a muncit mult şi s-a ajuns la un acord de principiu”, a spus Gheorghe în cadrul conferinţei organizată de Revista Capital pe tema “Piaţa energiei: Oportunităţi vs Provocări”.

Industria offshore, de extracţie a petrolului şi a gazelor, a atins un nivel de 6 miliarde de dolari în economia România, iar investiţiile proiectate în viitor pot ajunge la 23-24 miliarde.

Pagina 1 din 1