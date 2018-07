ROMÂNIA SE ÎNARMEAZĂ! Anunțul de ULTIM MOMENT făcut de ministrul Apărării. SUMA COLOSALĂ pe care o vom plăti pentru un un NOU SISTEM DE RACHETE

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat că România este pregătită să plătească aproximativ un miliard de dolari pentru al doilea sistem de rachete Patriot.





Fifor a precizat, marți seara la Antena 3 că România are acești bani, iar plata se va face, cel mai probabil în septembrie, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA.

„Suntem deja în al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achiziţionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem în faza în care suntem pregătiţi să plătim al doilea sistem. Suntem pregătiţi să facem această plată. Probabil la începutul lunii septembrie, de îndată ce scrisoarea de acceptare va veni din Statele Unite, vom face plata pentru al doilea sistem. În februarie am plătit primul sistem de rachete HIMARS. Să nu uităm că România recepţionează anul acesta primele 36 de transportoare blindate 8x8 Piranha 5, din care 6, cu mândrie pot spune, vor fi produse la Uzina Mecanică din Bucureşti. Întoarcem banii în industria naţională de apărare", a declarat Mihai Fifor, la Antena 3.

Ministrul Apărării a subliniat că România are banii pentru a face această plată.

„Nu e chiar un miliard. Avem banii, da. Este o sumă importantă. Este o obligaţia a noastră şi asigurăm o capabilitate extrem de importantă în România", a completat Fifor.

Sistemele Patriot vor intra în dotarea Forţelor Terestre şi Forţelor Aeriene ale Armatei României în a doua parte a anului 2019, primul sistem urmând să fie operaţional la jumătatea anului 2020.

