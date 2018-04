SURPRIZĂ. ROMÂNIA ar CÂŞTIGA bine din REDEVENŢELE la PETROL şi GAZE

Petroliştii contrazic informaţia că statul nu câştigă suficient de pe urma redevenţelor. Companiile petroliere din România plătesc taxe specifice mult mai mari decât media europeană, a declarat, marţi, Dan Apostol, secretar general al Asociaţiei Române a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA), într-o conferinţă de presă.





ROPEPCA şi Deloitte au prezentat marţi un studiu potrivit căruia rata medie efectivă a redevenţelor şi a altor impozite similare din România în sectorul upstream de petrol şi gaze naturale fost de 17,4% în 2016, faţă de media europeană, care se situa la 6,9%. "Este vorba despre un studiu comparativ al regimurilor fiscale din Europa în ceea ce priveşte taxarea extracţiei de ţiţei. Facem acest studiu încă din 2014 şi putem face o analiză a ce s-a întâmplat de atunci. Există foarte multe sisteme de taxare şi nu există o armonizare la nivel european, aşa că am luat legislaţia specifică în fiecare ţară analizată şi am aplicat aceste cote la veniturile şi producţia principalilor jucători din fiecare ţară. Ultimele date disponibile au fost cele din 2016, iar, pentru 2017, singurele date pe care le-am avut la dispoziţie au fost cele din România", a afirmat, marţi, potrivit Agerpres Vlad Boeriu, reprezentantul Deloitte şi autorul studiului, într-o conferinţă de prezentare a acestuia. Astfel, în România, nivelul de taxare a crescut de la 15% în 2014 la 16,9% în 2015 şi la 17,4% în 2016. De asemenea, pentru 2017, se observă o scădere până la 13,9%, ca urmare a eliminării taxei speciale pe construcţii, de la 1 ianuarie 2017. Totodată, în Europa, fără a include zăcământul Groeningen din Olanda, care este foarte mare şi are o taxare specială, nivelul mediu ponderat al impozitării a fost 9,1% în 2014, 7,5% în 2015 şi 6,9% în 2016. "Observăm astfel că România este în jumătatea superioară a clasamentului european, mult peste media europeană. Am comandat acest studiu întrucât auzim foarte des în spaţiul public afirmaţia că sistemul de taxare în România este mai mic decât în alte ţări şi că statul nu câştigă mai nimic din acest sector", a declarat Dan Apostol, secretarul general al ROPEPCA, în cadrul conferinţei.

