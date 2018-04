SRI, DNA şi încălcarea drepturilor omului, ÎN PRIM-PLAN LA BRUXELLES. „Țările care nu îndeplinesc aceste standarde minime, precum România, abuzează sistemul”

Cum poate respecta România drepturile persoanelor extrădate, în contextul în care țara noastră este cunoscută pentru nerespectarea drepturilor omului? Mandatul European de Arestare (EAW) stipulează că, în cazul in care o țară nu poate garanta drepturile minime pentru persoanele in discuție, procedura de extrădare nu ar trebui pusă în aplicare. ”Mai mult, țările care nu îndeplinesc aceste standarde minime, precum Romania, abuzează sistemul”, devoalează Lea Perekrests, Director adjunct al ”Human Rights without Fronters” (Drepturilor Omului fără Frontiere). Așadar, toate tarele sistemului judiciar din România ridică un mare semn de întrebare cu privire la un proces echitabil pentru cei care se confruntă cu acuzații.





Corupția din sălile de judecată din România, închisorile în care deținuții sunt ținuți în condiții improprii, acuzațiile care planează asupra SRI și DNA, toate aceste lucruri ridică asupra țării noastre un mare semn de întrebare în ceea ce privește un proces echitabil pentru cei care care se confruntă cu acuzații.

Folosirea pe scara largă a ascultarii telefoanelor, corupția, influentarea din partea judecatorilor si aducerea de dovezi false s-au dovedit ca facand parte din arsenalul unor instituții precum DNA și SRI, toate aceste lucruri ridică mari semne de întrebare.

”Anumite țări extradează persoane în Romania în ciuda faptului că li se vor încalca drepturile omului în tara lor de origine. Deși România este cunoscută pentru nerespectarea drepturilor omului (are un procent scazut pe scala tarilor in privinta respectarii drepturilor omului), se iau in considerare tratatele incheiate cu alte tari conform sistemului de Mandat European de Arestare (EAW).

Acest EAW stipuleaza că, în cazul in care o tara nu poate garanta drepturile minime pentru persoanele in discuție, procedura de extradare nu ar trebui pusa in aplicare. Tarile care nu indeplinesc aceste standarde minime, precum Romania, abuzeaza sistemul – scrie Lea Perekrests, Director adjunct al ”Human Rights without Fronters” (Drepturilor Omului fara Frontiere).

Acest lucru ridica motive serioase de ingrijorare, nu numai pentru persoanele care sunt extradate, dar si pentru integritatea sistemului EAW in totalitatea sa.

Drepturile omului in Romania – inchisori improprii si corupția din salile de judecata în ultimii doi ani, ”Human Rights Without Frontiers” a acordat o atenție deosebita sistemului judiciar român si condițiilor de detenție. Este evident ca exista un numar mare de probleme grave legate de acest sistem judiciar, in special legatura din ce in ce mai stransa cu DNA-ul, SRI si judecatori, magistrați si alte autoritați judiciare din intreaga tara.

SRI si DNA au fost acuzate ca s-au implicat in activitați care incalca drepturile omului. Folosirea pe scara larga a ascultarii telefoanelor, corupția, influentarea din partea judecatorilor si aducerea de dovezi false s-au dovedit ca facand parte din arsenalul acestor instituții.

Aceste practici i-au permis DNA-ului sa creasca numarul de persoane incriminate cu peste 90%. Aceste probleme sunt foarte bine cunoscute, deoarece dezbaterile din Romania sunt facute publice. Procurorul-șef al DNA este în prezent investigat pentru corupție, iar Secretarului General al SRI i s-a pus in vedere sa demisioneze, dupa ce mass-media a dezvaluit ca acesta contactase judecatorii prin intermediul Facebook-ului in legatura cu procese in desfasurare.

Într-un astfel de context, este improbabil să presupunem că cei care se confruntă cu acuzații în România vor primi un proces echitabil. În plus, închisorile din România sunt supraaglomerate, iar drepturile deținuților nu respectă standardele internaționale. În 2017, România a rămas un prolific abuzator al drepturilor omului, cu cele mai multe cauze aduse în fața CEDO din orice țară a UE”, potrivit eureporter.co.

