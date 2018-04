România VA FI LOVITĂ curând DE O NENOROCIRE, în urma căreia va fi declarat DOLIU NAŢIONAL. „Să ne rugam la Bunul Dumnezeu”

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu a anunțat că a avut o nouă premoniție, mai rea ca oricare alta de până acum. România se va confrunta cu o perioadă de doliu național.





Maria Ghiorghiu a avut o nouă premoniție terifiantă. Clarvazatoarea a anunțat pe blogul personal că urmeaza o perioadă de doliu național.

„In aceasta dupa amiaza, in timp ce scriam aici pe blog, desi eram cu ochii pe monitor, vad deasupra mea un cer de noapte si la nici doi metri deasupra mea, ceva uimitor se intampla. Vad o mana ce tine in ea o banala coronita din plastic pe care o poarta fetitele pe cap la scoala si care coronita era imbracata in tricolorul romanesc”, a spus Maria Ghiorghiu.

„Mana invarte coronita pe degete si astfel vad in noapte cum langa rosul Tricolorului romanesc a aparut o banda neagra de jur imprejur. Deci, funda neagra era lipita de rosul Tricolorului romanesc si imbraca coronita de jur imprejur alaturi de Tricolorul romanesc. Ceea ce pot sa va spun fara nicio indoiala este faptul ca ROMANIA va intra in doliu national la un moment dat. Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului”, a completat clarvazatoarea.

