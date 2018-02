Plenul Parlamentului European:În România au fost date într-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranţa naţională decât a dat FBI

Europarlamentarul Mircea Diaconu a susţinut, în plenul Parlamentului European, că statul de drept are probleme în România, menţionând că în ţara noastră au fost date într-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranţa naţională decât de către FBI.





„Şi eu sunt îngrijorat de statul de drept din România, cred că are probleme. România a devenit statul cu cele mai multe condamnări CEDO pentru abuzuri contra cetăţenilor ei şi nimeni nu răspunde. Statul de drept are probleme, da. În România au fost date într-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranţa naţională decât a dat FBI.

S-au emis mandate, au fost ascultaţi mii de cetăţeni pe motive de siguranţă naţională, ca să zic mai simplu terorism. Într-o ţară în care nu există niciun terorist şi niciun act de terorism. La alegeri au apărut o mie de „terorişti”. Statul de drept are probleme în România. Parlamentul trebuie să repare aceste probleme şi nu trebuie să ceară părerea nimănui.

Vreau independenţa justiţiei, dar mai ales a României”, a declarat Mircea Diaconu, la dezbaterea din Parlamentul European pe tema sistemului judiciar din România.

Jurnalistul Bogdan Chirieac a avut o reacţie după acestă declaraţie: "Maestrul Mircea Diaconu nu mai vrea să candideze anul viitor Ar trebui să facem o petiție națională pentru a-l ruga să meargă în continuare în Parlamentul European. Este obligat de țara lui să meargă acolo. Nu este prima dată când maestrul a întors Parlamentul European, a declarat la un post de televiziune.

