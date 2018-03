Legea Defăimării –asta da, insultă adusă românilor! România lui Cristoiu

În efortul de a trece Congresul extraordinar al PSD prin examenul minimei verificări critice, am raportat desfășurarea reuniunii la procedurile parcurse, în chip obligatoriu, de Congresele PCR. Indiscutabil, cu mici excepții, momentele prezentate ca ținînd de democrația internă de partid erau formale, mimări ale democrației. Da, dar din punct de vedere teoretic, aceste momente formale dau seamă de o serie de proceduri pe care trebuie să le respecte orice partid politic, mai ales din democrație.





Scriam într-un număr anterior că la primul punct al ordinii de zi, la fiecare dintre cele 6 Congrese desfășurate între 1965-1989, Nicolae Ceașescu prezenta Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea PCR în perioada trecută de la ultimul Congres.

Lesne de observat că Liderul Partidului nu ținea un discurs în genul „Iată ce mi-a trecut prin cap azi noapte”, ci un Raport de activitate. Un raport cu privire nu la activitatea sa, ci la activitatea celui mai important for de conducere colectivă dintre Congrese. Altfel spus, potrivit Statutului, între Congrese PCR era condus de Comitetul Central. Acest Comitet Central dădea seamă, prin liderul partidului în fața Congresului, forul suprem de conducere colectivă, despre ceea ce făcuse de la Congresul anterior. La primul punct al ordinii de zi de la Congresul PSD, Liviu Dragnea a ținut un discurs de peste 20 de pagini. Un discurs în genul „Ce mi-a trecut mie prin cap azi-noapte”.

Normal ar fi fost ca Liviu Dragnea să fi prezentat un Raport al Comitetului Executiv Național, forul de conducere colectivă între congrese în fața Congresului despre ce a făcut și ce-a dres CExN, în îndeplinirea mandatului conferit de congresul din 18 octombrie 2015 (ultimul în istoria Congreselor PSD).

Nici vorbă de așa ceva.

Dacă în viziunea lui Liviu Dragnea, PSD înseamnă El, discursul putea fi intitulat Raport privind activitatea lui Liviu Dragnea de la Congresul din octombrie 2015.

Discursul n-a făcut nici o referire la activitatea PSD de la Congresul din octombrie 2015.

De fapt, Discursul n-a făcut referire la nimic din ceea ce s-ar putea numi trecutul recent și prezentul țării. El a fost, de la un capăt la altul, un delir rozaliu despre România din viitorul anului 2040, chiar și acest viitor fiind lipsit de orice credibilitatea prin raportare la România de azi, dacă socotim, ca niște oameni normali, că orice viitor, dacă nu vrea să fie de basm, trebuie să se întemeieze pe realizările prezentului. Singurul moment cînd Liviu Dragnea a coborît din stratosfera viitorului de aur al țării a fost cel în care s-a referit la ceea ce el a numit deformarea României în străinătate de către români: „România este un stat suveran. Aşa scrie în Constituție.

În schimb, atunci cînd oameni politici, șefi de instituții sau voci cunoscute ale societății își sabotează cu bună știință țara prin declarații antiromânești sau prin acțiuni servile îndreptate împotriva intereselor noastre globale și naționale, pierdem suveranitate, pierdem independență, pierdem demnitate și pierdem respectul celorlalte state fără a cîștiga nimic în loc. Defăimarea propriei țări prin minciună e o faptă gravă, care expune România la riscul unor sancțiuni, al unor întîrzieri și al pierderii unor avantaje.

Atacul asupra propriei țări e o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Suveranitatea României e mai prețioasă decît lupta internă pentru putere și de aceea e nevoie s-o protejăm prin legi explicite, dezbătute și votate în Parlament.”

Am oroare față de chiloțăreala patriotardă de tip Rareș Bogdan, prin care cuvinte mari precum România, interesul național, suveranitate, sînt folosite de șmecheri pentru pricopsirea cu un ciubuc.

Citatul de mai sus face parte din această demagogie cațavenciană a țărișoarei confundate cu fleica prin care Corneliu Vadim Tudor a compromis pentru mult timp noțiuni scumpe oricărui român. Dacă Liviu Dragnea ar fi rămas la această incursiune în frazeologia lui Corneliu Vadim Tudor, am fi trecut intervenția sa sub tăcere, socotind că se uită prea mult la postul lui Cozmin Gușă, ținut în viață ca să aibă și SRI un aparat de masaj mediatic. Peste cîteva zile, pe 12 martie 2018, Liviu Dragnea a venit cu precizări despre această poziție într-un dialog avut la România tv cu Liliana Ruse:

„Liliana Ruse: Asta este o altă discuţie şi am vrut să vă întreb, pentru că tot la congres aţi vorbit despre asta, despre oameni politici, şefi de instituţii care sabotează şi defăimează România prin declaraţii şi acţiuni servile, şi vorbeaţi despre legi explicite care să sancţioneze acest lucru.

Liviu Dragnea: Da. Am vorbit cu mai mulţi colegi şi am convenit să lucrăm la o lege, nu ştiu dacă e nevoie de o întreagă legislaţie, la o lege care să reglementeze sau să dea posibilitatea statului român, ţării în ansamblu, să poată sancţiona aceste lucruri. Pentru că aceşti oameni, gen Monica Macovei şi alţi europarlamentari, care mint despre propria ţară, care defăimează propria ţară, aduc foarte multe deservicii. Noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect şi nu cîştigăm absolut /.../”

Distinsa colegă de presă, deși lucrează la un post tv care nu poate fi suspectat de adversitate față de președintele PSD, a făcut ochii mari la o asemenea aberație care ar fi o Lege de condamnare a unor declarații prin acuzarea că acestea defăimează țara :

Pagina 1 din 2 12