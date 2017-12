Sumă IMPRESIONANTĂ cheltuită de români în VACANȚA de 1 DECEMBRIE

Românii continuă să cheltuie sume impresionante pe vacanțele tradiționale care sunt în România.





Cei peste 88.000 de turişti români care au plecat în diverse destinaţii din ţară în minivacanţa de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare şi servicii de masă, reiese dintr-o analiză a Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), informează Agerpres. "Pentru prima oară după 1989, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele din străinătate, ceea conturează o nouă tendinţă în turismul românesc. Turiştii au profitat de tarifele cu până la 70% mai mici decât cele din timpul Sărbătorilor de iarnă şi de faptul că au avut mai multe zile libere decât în alţi ani. Din datele centralizate de către FPTR reiese că mai mult de 88.000 de români au plecat în vacanţe în ţară în această perioadă, cei mai mulţi dintre ei au fost în marile oraşe şi în staţiunile montane", potrivit unui comunicat al organizaţiei. Din calculele FPTR, cheltuiala medie pentru cazare şi mesele incluse a turiştilor români care au preferat destinaţiile interne a fost de aproximativ 350 de lei pe sejur, în creştere cu 5% faţă de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul şi distracţia, a fost în medie, de 300 lei pe sejur, pentru fiecare turist. Conform analizei, pentru prima oară în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în oraşele turistice europene. Spre deosebire de anii în care turiştii români optau pentru city break-uri în oraşele din Europa, în minivacanţa de 1 Decembrie din acest an aproximativ 39.000 de români au preferat să aleagă şi oraşele din România, cele mai căutate city break-uri interne fiind la Alba Iulia, Sibiu, Braşov şi Cluj Napoca. Tarifele pentru pachetele promoţionale de 1 Decembrie au variat între 359-800 lei/persoană. Potrivit FPTR, vacanţele în structurile de cazare din staţiunile balneare sunt ceva mai scumpe decât cele din zona de munte, deoarece gama de servicii este mai extinsă, incluzând şi acces la centrele spa. Cei 28.000 de turişti au beneficiat de oferte speciale care au inclus cazare 3 nopţi de cazare cu mic dejun şi acces spa. Tarifele s-au situat între 300 şi 865 de lei, în funcţie de categoria pentru care a optat fiecare turist. În ceea ce priveşte turismul montan, gradul de ocupare în staţiunile montane tradiţionale (Valea Prahovei, Poiana Braşov) a fost de 80-90% în aceste zile, astfel peste 20.000 de turişti au ales destinaţiile montane. Tarifele în staţiunile de la munte din această perioadă au variat între 270 şi 500 de lei/persoană pentru 3 nopţi de cazare cu mic dejun şi o cină tradiţional românească în seara de 1 Decembrie. Staţiunile cu cele mai mici tarife pentru minivacanţă de 1 Decembrie au fost Bran şi Buşteni. Analiza arată că în pensiunile din zonele rurale tarifele au rămas neschimbate. Spre exemplu, la o pensiune din Bran un pachet promoţional cu 3 nopţi, mic dejun şi cină tradiţională de 1 Decembrie a ajuns la 275 de lei/persoană. Totodată, în analiza Federaţiei se precizează că perioada liberă de 4-5 zile a permis şi deplasări în destinaţiile externe de city break, în marile oraşe europene, dar şi în zone cu climă mai blândă sau în destinaţii în care au loc evenimente, cum ar fi Târgurile de Crăciun, concertele şi spectacolele. Cu toate acestea, unele oraşe căutate în anii anteriori nu se mai afla pe lista preferinţelor, din cauza tensiunilor sociale şi economice. FPTR susţine că de la an la an, tot mai mulţi turişti români preferă să îşi organizeze plecările pe cont propriu, rezervările pentru biletele de avion sau pentru cazare fiind făcute direct la compania aeriană, la structura de cazare sau apelând la un portal de rezervări. "1 Decembrie se situează, ca număr de turişti, în topul sărbătorilor nereligioase dintr-un an, alături de 1 Mai. Românii au fost atenţi la cheltuielile pentru deplasări în această perioadă, deoarece minivacanţa de 1 Decembrie este foarte aproape de sărbătorile de iarnă, pentru care vor cheltui alţi bani. De asemenea, minivacanţa este un bun prilej pentru a vizita părinţii sau rudele din altă localitate. De aceea, foarte mulţi români au preferat în această perioadă să se deplaseze în excursii de o zi sau să îşi petreacă această minivacanţă la prieteni şi rude, ceea ce a determinat un trafic sporit pe şosele, dar asta nu înseamnă neapărat un flux sporit de turişti", a declarat Dragoş Răducan, prim-vicepreşedintele executiv FPTR. În comunicat se mai precizează că datele sunt aproximative şi au fost obţinute pe baza estimărilor furnizate de membrii FPTR şi a sondajului aplicat unui număr semnificativ de operatori din turism.

