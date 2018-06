STUDIUL care face ROMÂNIA de RÂS! Concluzia lui: suntem LENEȘI și FĂRĂ ȘCOALĂ!

1 din 5 ROMÂNI nu lucrează și nici nu ÎNVAȚĂ. Numărul LENEȘILOR în țară e ALARMANT. Studiul a fost publicat ASTĂZI. Eurostat a publicat astăzi rezultatul unui studiu: circa 1 din 5 români cu vârste între 18 și 24 de ani nu urma vreo formă de învățământ și nici nu avea un loc de muncă în anul 2017. O parte dintre aceștia au beneficiat de servicii medicale, de ajutor social și alte beneficii provenite din banii publici.





În 2017, în toată Uniunea Europeană, 38 de milioane de tineri cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET - neither in employment nor in education and training, adică nu aveanu nici job și nici nu urmau vreo formă de educație sau instruire, anunță Hotnews. Tinerii NEETs de 18-24 de ani reprezentau 14,3% dintre toți tinerii din acest interval de vârstă, în Uniunea Europeană. Procentual, ponderea tinerilor care nu mergeau la școală și nici nu lucrau era mai mare în România decât media UE. Conform Eurostat, 19,3% dintre românii cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET. Astfel, România ocupa, în 2017, locul al cincilea în UE la ponderea tinerilor NEETs în segmentul 18-24 de ani. Doar Italia (25,7%), Cipru (22,7%), Grecia (21,4%) și Croația (20,2%) aveau procentaje mai mari decât al României. La vecinii bulgari, ponderea NEETs pe segmentul 18-24 de ani era de 18,6%, iar la unguri, de 14,1% (sub media UE). În schimb, în Olanda (5,3%), Slovenia (8%) și Austria (8,1%) au fost cele mai mici procentaje de tineri fără ocupație. În rândul femeilor românce ponderea NEETs este mai mare. În anul 2017, 23,8% dintre femeile cu vârste de 18-24 de ani nu învățau și nici nu lucrau, în timp ce la bărbați procentajul era de 15,1%. Totuși a mai scăzut ponderea tinerilor fără ocupație în România, de la 21,9% în anul 2016 la 19,3% în 2017.

