Scene SCANDALOASE provocate de doi români în Italia. Au TĂIAT pe FAŢĂ un POLIŢIST

Românii ajung din nou în atenţia opiniei publice din Italia după evenimente nedorite. Un polițist din Toscana a fost victima a doi români, aflaţi în stare de ebrietate, care l-au bătut pe omul legii până l-au lăsat inconştient.





Mai mult, nemulţumiţi de faptele lor, aceştia l-au tăiat pe poliţist cu un ciob. Totul s-a întâmplat pe 13 martie, atunci când cei doi români au hărțuit o vânzătoare, iar polițistul i-a luat apărarea. Astfel, românii i-au dat cu o sticlă în față polițistului și i-au spart doi dinți, apoi au continuat să îl lovească cu pumnii și picioarele până l-au lăsat inconștient.

“ Îmi amintesc doar frânturi. Îmi amintesc o persoană, o femeie cerând ajutor. I-am vazut pe cei doi, le-am cerut să înceteze, apoi am luat o lovitura mare din spate. Nu-mi amintesc nimic. M-am trezit în ambulanţă: nu ştiam ce se întâmplă, unde sunt, ce am făcut … Voi rămâne cu urme permanente. O cicatrice permanent pe faţă, doi dinţi sparţi, dar nu există alte consecinţe fizice. Trebuie să fiu atent în privinţa capului pentru traumatismul cranian, dar nu mai am nimic altceva “, a spus poliţistul, potrivit bzi.

Cei doi români au fost reţinuţi la scurt timp după nefericitul eveniment. Gheorghe Spataru, 31 de ani, a fost dus în închisoare la Pistoia, în timp ce complicele său, 18 ani neîmpliniţi, este într-un centru pentru minori. Pentru ambii, acuzaţia este de vătămare corporală foarte gravă.

