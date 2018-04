DRAMĂ fără sfârșit pentru o româncă de 30 de ani. Traumele incredibile prin care a trecut

Dramă cum nici în filme nu se vede pentru o femeie de 30 de ani. Românca, mama a șase copii, trăiește cu frică pentru ca cei șase copii să nu fie luați de lângă ea de bărbatul care, susține femeia, are probleme cu alcoolul.





Tatăl copiilor o amenință pe Alexandra Sava că o să îi ia cu forța pe cei șase copii. Și asta pentru că femeia a îndrăznit că spună stop bătăilor, dar şi traumelor repetate prin care ar fi fost obligată să treacă.

"De la început m-a lovit, am crezut că e din cauza soacrei, ea a decedat, a fost o perioadă mai bună, apoi a început din nou. Am avut o foarfecă băgată în spate. Am fost la primărie, a dat declaraţii, nimic nimic nu s-a rezolvat. Nu cred că asta e iubitre atâta timp cât îi face vagabonţi, asta nu e iubire. Da, şase copii. Mama a murit când aveam şapte ani. Tata s-a luat de băutură, fraţii mei mă băteau, făceam eu treburile casei, şi la 11 ani mi-am luat viaţa în piept. O perioadă am stat pe străzi, spălam parbrize. Apoi am mers la un centru. (...) El m-a tăiat pe picior. Am avut certificat", a spus mama Alexandra în direct la Acces Direct.

"Mă viola seara, când se culcau copiii. Trăgea de mine. Nu am avut curaj să spun. Acum vreo patru ani... Am plecat de acasă de o săptămână şi două zile. Mai mulţi oameni au strâns bani, am primit o casă. Plouă. Sunt mulţumită că am un acoperiş. Anul trecut după ce am făcut actele la casă, am zis să îi mai dau o şansă. Degeaba. Până acum o săptămână", a mai povestit Alexandra.

