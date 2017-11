Opinia unui cetăţean ROMÂN: SUA e mai toxică decât Uniunea Sovietică de pe vremuri

O reacţie virulentă vis-a-vis de amestecul SUA în bucătăria internă a statului SUVERAN din România vine din partea economistului Dan Diaconu, care răbufneşte pe contul personal de socializare: „Am fugit ca de dracu de comunism pentru a nimeri în comunismul de piaţă, în care statul a fost înlocuit cu corporaţia, propagandistul de partid cu băiatul de la marketing”.





"M-am săturat de sfaturile lor, de susţinea lor pentru dictaturile deviante din ţara mea, de amestecul grosolan în treburile noastre interne. SUA e mai toxică decât Uniunea Sovietică de pe vremuri, mai rudimentară decât soldaţii ruşi care violau femei şi umblau cu ceasurile de masă legate de gât, mai hrăpăreaţă decât SOVROM-urile, întreprinderile care jefuiau economia românească.

Agenţii paraşutaţi sau pregătiţi azi de SUA sunt mai violenţi şi mai imbecili decât veneticii veniţi în anii 50 pe tancuri pentru a instaura prin teroare „democraţia popoarelor”. De altfel, ceea ce se întâmplă acum e o reinstaurare a acelei terori, utilizând tehnicile moderne de propagandă şi control. De-aceea nu e de mirare că agenţii folosiţi acum sunt, de cele mai multe ori, odraslele celor veniţi pe tancuri. Fie că vorbim de unul care se dă istoric american, dar a copilărit în Primăverii, de altul care chipurile apără o etnie de „violenţa” românilor, asta după ce tac-su a stat o istorie călare pe „izvorul” de marxism-leninism, fie că sunt atâţia alţi tiriplici mâncând rahat de la diverse niveluri ale statului-paralel-terorist instaurat absolut ilegitim.

(...)Securitatea de azi e la fel de violentă precum cea din trecut, iar Justiţia a ajuns o jucărie telecomandată prin interpuşi de-ai Washington-ului, o formă fără fond, similară „Tribunalelor Poporului”, acele instituţii care executau fără milă orice individ bănuit a aduce atingere „măreţei idei a comunismului” (...). Avem televiziuni care înfierează de mii de ori mai revoluţionar decât „Scânteia”, site-uri care au reintrodus teroarea înfierării proletare şi logica buruienoasă a anilor 50. Şi-avem, desigur, sute şi mii de „voci ale poporului” care repetă sincronizat pe facebook, pe bloguri şi în tot mediul electronic sloganurile şoptite cu binecuvântarea „luminii” de la Ambasada SUA.

Sunt disperat să constat că biata mea ţară trebuie să treacă din nou printr-o etapă nefastă a istoriei. A fugit de teroarea rusească atunci când mai slăbise laţul pentru a se înhăma benevol la un laţ mult mai pervers şi mai strâns. Am fugit de falsitatea „unanimităţii” pentru a intra în coşmarul lipsei de valoare a votului corect. Am căutat să păşim pe un alt drum scârbiţi de lipsa libertăţii cuvântului pentru a trezi înhămaţi în jugul corectitudinii politice, a nou-limbii „democratice”. Înainte erai înfieerat cu mânie proletară pentru opiniile care nu se potriveau ideologiei, azi eşti automat exclus pentru că nu repeţi în credinţă şabloanele lingvistice şi de gândire ale neo-ideologiei. Am fugit ca de dracu de comunism pentru a nimeri în comunismul de piaţă, în care statul a fost înlocuit cu corporaţia, propagandistul de partid cu „băiatul de la marketing”, iar şeful de cadre cu „stăpânul stupid” de la HR. Comunismul a murit pentru că nu era suficient de radical. Am fugit de el pentru a ne trezi în plin neoliberalism, versiunea mai tânără, mai vivace şi mai setoasă a comunismului.

M-am săturat de SUA ca de mere acre! Nu-mi plac filmele lor de căcat în care eroul „cel mai pozitiv” babardeşte eroul „cel mai negativ”, nu-mi place cultura superficialităţii pe care-o impun lumii, nu-mi place prosperitatea lor tradusă în obezitate, nu-mi plac excesele lor ridicate la rang de bunăstare, nu-mi place nimic din ce e-al lor! M-am săturat de butaforia ieftină vândută pe post de marfă de lux, de zâmbetul fals care ascunde în spatele său adevărate tragedii, de lumea poleită la suprafaţă pentru a arăta bine, în timp ce-n subsoluri sau în spatele „frumuseţii” tronează mizeria cea mai cruntă.

