POVESTE INCREDIBILĂ! Cum a fost JEFUIT un român în Barcelona : „Ar fi cazul ca Europa să înceteze cu stereotipul: ROMÂNII FURĂ”

Un utilizator scrie pe Facebook despre o întâmplare nefericită prin care a trecut în Barcelona, cu un an în urmă, în timpul unei călătorii efectuate în ajunul Anului Nou.





Alexandru Hușeniță povestește despre modul în care a fost jefuit la intrare în oraș, după ce mașina sa făcuse pană.

„Ar fi cazul să înceteze și "Europa" cu stereotipul: românii fură. Noi am fost tâlhăriți (fără violență, dar cu precizie) imediat ce am intrat in Barcelona. Ne-am luat botezul în plin! Drept urmare, ciocu' mic! Se fură peste tot și nu există pădure fără uscături. Și nu, n-au fost români!”

Metoda de operare pare una desprinsă din tehnicile folosite de hoții din România. În timp ce șoferul coboară pentru a schimba roata, un motociclist intră în vorbă cu prietena acestuia, iar un alt individ deschide ușa din spate a mașinii pentru a fura ce se află în ea.

„Atenție la tablou: eu scoteam roata (deci jos, lângă ea), prietena în picioare, încerca să se prindă ce vrea vorbitorul de spaniolă (n-am zis spaniol, da?). Ne-a ținut de vorbă pe amândoi sub 30 de secunde înainte de a demara în trombă. Destul, însă, ca altul să deschidă ușa din stânga spate și să ne subtilizeze geanta domnișoarei, cu bani, carduri, telefoane și o grămadă de alte acareturi. Da, și portmoneul meu era la ea în geantă, pentru că plătisem ieșirea de pe autostradă”, mai scrie Alexandru Hușeniță pe Facebook.

Ceea ce s-a întâmplat, după ce bărbatul a sunat la poliție seamănă foarte mult cu o poveste tipic românească:

„Am sunat imediat la poliție și au apărut doi băieți din cascadorii râsului, Pic și Poc. Evident, ne-au luat in balon pe principiul international, e Revelion, csf, ncsf. Am aflat pentru prima dată că procedura e comună, normală și obișnuită pentru Barcelona și sunt mii de plângeri pe 1 ianuarie, e tradițional. Apoi, peste tot pe unde am povestit pățania, am auzit același lucru: aaaa, știm, așa se execută turiștii aici. Fain în Catalunia, mai să nu mai țin cu Barcelona.

Nu am putut să le stricăm Revelionul lui Ping și Pong și ne-am făcut că înțelegem de ce nu pot ei să facă nimic și de ce trebuie să mergem pe 2 ianuarie să depunem plângere. De salvat, ne-au salvat niște prieteni care se aflau în aceeași perioadă in Spania. Ne-au împrumutat bani, cardul lor, ne-au ajutat cu tot ce au putut. Apropos, băieții sunt gay, să nu vă mai aud că aveți "issues"! Oamenii sunt oameni sau ne-oameni, indiferent de ceea ce fac în dormitorul personal. Dar să revenim.

Poliția ne-a trimis de la o secție la alta (nu reușeau să se pună de accord unde să facem plângere), au fost așa... "durere-n'paișpe", știm, știm, e nașpa... nu avem ce face. Fară plângere nu poți să iei titlul de călătorie. Într-un final, am reușit.

La consulatul român de la Barcelona s-au purtat frumos. Atâta doar că ne-a mai costat 65 de EUR per titlu, ne-au jefuit în Decembrie și taxele astea s-au scos în Ianuarie. Ghinion!