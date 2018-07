Roman a revenit asupra demisiei anunțate: Nu am fost niciodată genul de om care să renunțe la greu

Deputatul liberal ,Florin Roman, a revenit asupra demisiei anunțate din calitatea de vicepreședinte al PNL, susținând că „partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus să lupte cu PSD”





„Urmare a discuțiilor avute cu președintele PNL, Ludovic Orban, cu președintele PNL Alba, Mircea Hava și cu alți colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunțată din calitatea de vicepreședinte al partidului. Nu am fost niciodată genul de om care sa renunțe la greu. Iar partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus sa lupte cu PSD. Așadar, voi continua munca așa cum v-am obișnuit, in slujba PNL. Mulțumesc tuturor celor au fost alături de mine in aceasta perioada. Sa fiți convinși ca PNL este singurul partid democratic care poate bate PSD. Și cu ajutorul romanilor, o vom face!”, a postat pe Facebook, Florin Roman.

Deputatul PNL Florin Roman a anunţat, pe 11 iunie, că a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al formaţiunii, subliniind că „atunci când începi sa constaţi că, după multă muncă şi efort, părerea ta este minoritară", trebuie să iei decizia.

Potrivit surselor liberale ale EVZ din parid, Florin Roman a avut o dispută în şedinţei BEX cu liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, pe motiv că acesta a fost de acord cu acordarea pensiilor speciale pentru aleşii locali, decizie adoptată de Comisia specială pentru elaborarea Codului administrativ din care face parte, iar Turcan i-a spus că este „paralel".

