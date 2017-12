Acţionariat nou la o publicaţie celebră. SUMĂ ENORMĂ în tranzacţie. News alert!

Celebra publicaţie americană Rolling Stone, înființată în urmă cu 50 de ani, are un nou acționar majoritar, Penske Media care deţine 51% din totalul acțiunilor, la un preț care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzacției. Fostul proprietar, Wenner Media, va deține în continuare controlul editorial, notează Variety.com şi CNN.





Jan Wenner a înfiinţat revista în San Francisco, în 1967, împreună cu criticul muzical Ralph Gleason, iar, de atunci, compania acestuia, Wenner Media, a deţinut controlul majoritar. Compania BandLab Technologies, cu sediul în Singapore, deţine în prezent 49% din acţiunile revistei.

Nu au fost făcute publice detaliile tranzacţiei, însă, potrivit înţelegerii, Wenner, care până acum era publisher, va fi director editorial. Gus Wenner, fiul lui Jann Wenner, va rămâne preşedinte al Wenner Media.

Revista a trecut printr-o perioadă destul de grea, la fel ca întreaga industrie a mass-mediei, care încearcă să se adapteze evoluţiei digitale. Mai mult, "publicaţia a suferit o lovitură după ce, în 2014, a publicat un articol despre un fals viol petrecut în campusul University of Virginia. În 2015, publicaţia a retractat articolul şi a şi plătit despăgubiri imense pentru defăimare.

Înfiinţată de Jay Penske în 2003, compania Penske Media deţine în prezent mai multe titluri în domeniile cultură şi divertisment, printre care Variety, site-ul Deadline.com şi Women's Wear Daily.

Anul acesta, Wenner Media a mai vândut două reviste, US Weekly şi Men's Journal, companiei American Media Inc., care mai deţine, printre altele The National Enquirer", informază Mediafax.