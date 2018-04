Robu vs. Gârboni. La Timișoara se dispută bariera în formă de mână a Filarmonicii

O nouă dispută virtuală îl are în centru pe primarul Timișoarei. La un an de când a fost instalată noua barieră a Filarmonicii Banatul, edilul Nicolae Robu lansează un sondaj de opi ie, pe Facebook, pentru a cere părerea timișorenilor cu privire la oportunitatea acesteia. Primarul întreabă cetățenii dacă bariera trebuie demolată pe motiv că e kitsch, deși este o investiție realizată de Filarmonică din resurse proprii / private. Bariera are forma unei mâini care ține o baghetă de dirijor.





Directorul Filarmonicii Banatul Ioan Coriolan Gârboni face apel la timişorenii cărora le place bariera instalată anul trecut în faţa sediului instituţiei să îşi exprime aprecierile direct pe pagina primarului Nicolae Robu, acolo unde acesta a lansat un sondaj de opinie privind demolarea barierei pe care, spune el, unii ar considera-o un kitsch. „ATENȚIE ! Vă rog să citiți atent la postarea de mai jos, această fiind un chestionar inițiat de primarul Timișoarei. Dacă dați LIKE înseamnă că NU vă place barieră. Trebuie să comentați pozitiv (și sper decent!!) Așa că degeaba mă sunați să-mi spuneți că vă place barieră baghetă de dirijor a filarmonicii și că ați dat …. like … barierei. Păi? Bariera a fost inaugurată cu ocazia vizitei primarului din Karlsruhe, domnia să pozându-se și plăcându-i mult. Zilnic zeci de turiști se pozează cu ea. E o pată de culoare și umor care șade bine unui oraș al premierelor cum este Timișoara. Și la Iași s-a făcut una la fel și alte orașe o copiază. Deci ……? Dacă vă place, nu ezitați să scrieți, dar trebuie să intrați pe pagina domnului primar și acolo să postați aprecierea, în chestionar. Aici nu se contorizează. Mulțumesc mult! P.S. Bariera nu e făcută din bani publici!”, a scris, astăzi, directorul Filarmonicii Banatul, Ioan Gârboni, pe pagina sa de Facebook. Luni seara, plecat din țară, Nicolae Robu a postat un sondaj pe Facebook, cerându-le timișorenilor să se exprime cu privire la aspectul barierei Filarmonicii. Amintim că primul sondaj de opinie pe care l-a lansat înb calitate d eprimar, tot pe rețeaua de socializare, avea ca subiect niște opre de artă. Majoritatea repondenților cere ca bariera de la Capitol să rămână. Pagina 1 din 1 bariera, filarmonica banatul, timisoara, ioan garboni, primar, nicolae robu Tag-uri: disputa



