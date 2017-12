Robu readuce cupola de lumini în Piața Victoriei

Cupola de lumini va reveni în centrul Timișoarei, pentru al treilea an consecutive. Deși inițial aceasta nu a fost programată să înfrumusețeze Piața Victoriei, primarul Nicolae Robu a făcut presiuni să fie repusă în funcțiune.





Edilul a anunțat acest lucru viner, în timpul unei conferințe de presă.

”Acea cupolă dădea farmec, nu o avem noi, o au deja multe orașe, dar nu este motiv să considerăm că ea s-a banalizat și s-o înlocuim. Am spus că nu voi accepta așa ceva, dacă nu văd o simulare pe calculator care să mă convingă că e mai bine cu altceva. Evident că nimeni nu a venit cu altceva care să arate că e mai spectaculos și mai frumos cu altceva. Ne-am trezit că nu mai avem cupolă. Am intervenit personal și ne va veni cupola. Promisiunea este că va veni în data de 8 decembrie și va veni, dar la trecerea spre data de 9. Asta înseamnă că duminică ea va funcțională. Cred că bucuria pe care o dă Piața Victoriei va fi și mai mare. Lumea apreciază că e altfel, e mai frumos ca anul trecut”, a spus primarul Timișoarei Nicolae Robu.

