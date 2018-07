Robu și Popoviciu, șuete la Fântâna cu Pești, vegheați de Tatăl ceresc

Primarul Timișoarei și lider local al liberalilor, Nicolae Robu, a petrecut ore întregi pe o terasă cu Alin Popoviciu, secretarul organizației. Deși era o seară de week-end, deși erau însoțiți de soții, cei doi, bine păziți de polițiști locali în civil și în uniformă, au făcut planuri pe tot timpul cinei.





Robu și Popoviciu au discutat aprins pe terasa de lângă Fântâna cu pești din centrul Timișoarei, în Piața Victoriei.

Vineri, mai mulți liberali s-au certat pe grupul de Whatsapp al partidului în urma demiterii bruște a lui Sorin Supuran, colegul lor de partid, din funcția de director general al Societății de Transport Public Timișoara. Demiterea au instrumentat-o, fără știrea șefilor PNL, liberalii din Consiliul de Administrație al societății. Aceștia erau nemulțumiți că, în cele numai șapte săptămâni de când a început să conducă fosta regie de transport, Supuran a demontat toate supapele prin care se sifonau bani publici.

Au schimbat impresii de călătorie

Alin Popoviciu a declarat, pentru EVZ, că întâlnirea cu primarul a avut loc la întoarcerea lui din concediu, pentru a pune țara la cale înainte de plecarea în concediu a edilului, programată imediat după Ziua Timișoarei (3 august). De asemenea, debordantul politician spune că nu au fost păziți de nimeni.

„Doar Tatăl ceresc a vegheat asupra noastră, nu ne-a păzit nimeni în mod special, în zonă sunt patrulele de poliție locală obișnuite. Noi am discutat de toate, de la chestiuni de partid la faptul că eu am fost în vacanță cu familia la Mamaia, iar domnul primar a spus că nu a mai fost de mult acolo. Eu i-am spus că voi veni cu o propunere de strategie legat de ceea ce avem de făcut, politic vorbind, din toamnă încolo. Am discutat și despre ceea ce s-a întâmplat la Societatea de Transport, dar și despre stadiul unor lucrări importante de infrastructură, sau vizita lui Ludovic Orban la Timișoara, ca să iasă bine, și despre Consiliul Național din week-end”, a povestit Alin Popoviciu.

Amintiri despre primul șmen

Nu întotdeauna Robu și Popoviciu s-au avut așa de bine. În 2016, fostul PDL-ist îl acuza public pe edil: „Primul șmen l-a făcut cu mine”. În replică, primarul a anulat contractul de concesiune pe care soția lui Popoviciu o avea pentru o sală de aerobic la o școală din Timișoara. Cei doi s-au împăcat după ce s-au trezit colegi în marele Partid Național Liberal. Desemnarea lui Popoviciu, candidat pentru șefia CJ Timiș la ultimele alegeri, l-a făcut ca Nicolae Robu să-l reevalueze pe Alin Popoviciu.

