REZULTATE BAC 2018. ÎNCEPE afișarea notelor

Mai este puțin până la ora 12 când se vor afișa în mod oficial rezultatele naționale la BAC 2018. Cu toate acestea este posibil ca unele rezultate să se publice chiar mai repede.





Peste 138.000 de elevi vor avea astfel ocazia să vadă afișate rezultatele și vor putea depune contestații dupa ora 12 dacă vor exista nemulțumiri.

Rezultate BAC 2018 In alta ordine de idei, pentru elevii nemultumiti de notele lor, de la ora 12 se vor putea depune contestatii pana la ora 16, iar rezultatele finale de dupa recorectari vor fi afisate in data de 9 iulie.

Rezultate BAC 2018 – Probele examenului din acest an s-au desfasurat in perioada 25-29 iulie, iar probele de competente au fost sustinute chiar dinaintea incheierii anului scolar. Primul examen a avutloc chiar luni si a fost cel de la Limba si literatura romana, unde subiectele au fost de nivel mediu. Miercuri a avut loc proba obligatorie a profilului, iar ultimul examen s-a tinut joi, proba scrisa la alegere a profilului si specializarii.

Rezultate BAC 2018 In 2018 au fost 440 de centre de examinare in toata tara, iar in aceste centre au participat la examene 136.871 elevi, din toate promotiile. Peste 20.000 de canditati au fost elevi care au terminat cursurile liceului in promotiile anterioare.

