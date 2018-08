REVOLTĂTOR. Masacru la Brăila. Zeci de porci au fost îngropați de vii.

În urmă cu două săptămâni autoritățile din județul Brăila procedat la sacrificarea porcilor din satele Gura Călmățui și Lanuri. Nu s-a ținut cont de nicio regulă sanitară





Modul în care s-a intervenit în aceste focare nu a făcut altceva decât să scoată molima din cotețe și să fie împrăștiată pe câmpurile din vecinătate.

În satul Lanurile porcii au fost îngropati de vii. Porcii ar fi fermentat cu tot cu virus în două gropi astupate în grabă. Locul cu pricina este aproape de un drum județean care leagă orașul Țăndătei de comuna Viziru.

Molima în hârtii aproape că nu mai există. S-a eutanasiat, s-a dezinfectat, s-a îngropat, potrivit agrointel.ro

Dar ea e mai prezentă ca oricând.

După un kilometru, pe stânga, apare un ţarc cu pari din lemn, iar din dreapta, din lunca râului Călmăţui, o turmă de oi. De-o parte şi de alta, pământul a fost răscolit.

Ciobanul Ilie Neculai ştie cel mai bine ce a fost aici.

„O zi a durat. I-a împuşcat şi i-a pus în remorcă. Nu i-a cântărit, nimic. I-a luat la ochi. Care are 100, care are două, nouă. Fără analize luate, fără nimic”, a spus ciobanul

„Era groapa făcută, că eu am fost cu oile aicişa. Era astupată şi mai făceau încă una. Când am venit aici, în prima zi după ce au astupat, mi-am luat oile şi m-am dus cât am putut. Mirosea de nu puteai să stai. O mizerie de nedescris. Şi acum se cunoaşte cum s-a scurs fermentaţia”, spune ciobanul.

La doi paşi de luciul apei, pământul a fost scormonit de câini, iar roiuri de muşte ies din pământ şi cuprind aerul înecăcios.

Nu ar fi trebuit să arate aşa.

Manualul de intervenţie în caz de pestă africană spune că gropile trebuiau acoperite cu un strat de pământ de minimum 1,5-2 metri.

Mai trebuiau să aibă un strat de folie dedesubt, un strat de nisip, argilă compactată şi dezinfectanţi. Dar nimeni nu s-a mai gîndit la așa ceva. Important era să-i îngroape mai repede.

Pagina 1 din 1